Происшествия

В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад
РИА Новости
04:54

При инвентаризации в одной из московских больниц обнаружили тела людей, умерших более десяти лет назад. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
РИА Новости04:54
с чего всё началось
Как сообщает 18 декабря Следственный комитет
 по Москве, сотрудники больницы на Каширском шоссе в ходе инвентаризации обнаружили в холодильнике три ящика с четырьмя трупами и одной ногой.
Фонтанка.Ру05:32

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Онкоцентр им. Н.Блохина передал четыре неопознанных трупа правоохранителям

Агентство Москва06:12

Найденные в московском онкоцентре мумифицированные тела оказались невостребованными

Интерфакс06:01

Онкоцентр имени Блохина передал неопознанные тела полиции

Москва 2406:55

В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад

РИА Новости04:54

Центр Блохина прокомментировал информацию об обнаружении тел онкобольных, пролежавших более 10 лет

РЕН ТВ04:44

Онкоцентр им. Блохина передал неопознанные тела правоохранительным органам

ТАСС05:51

В онкоцентре имени Блохина нашли несколько неопознанных тел

Говорит Москва03:59
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Происшествия

Суд признал виновным водителя автобуса, въехавшего в переход в Москве

Обновлено в 02:26
Происшествия

В Петербурге полковника МВД осудили за мошенничество

В Петербурге к пяти годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей приговорен Юрию Тимченко - бывший сотрудник Главного управления собственной безопасности петербургского главка, дослужившийся до полковника.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Мужчина с мачете ранил трех человек в Лондоне

Вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке Лондона, сообщает в среду газета The Telegraph.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте

В ходе расследования установлено, что в ночь на 16 декабря мужчины и женщина в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции №8 Иркутска.
Обновлено в 02:48
Происшествия

ФСБ ликвидировала готовивших теракт боевиков в Ставрополе

По данным ФСБ, боевики готовили теракт — были возбуждены уголовные дела о покушении на теракт организованной группой (ч. 1 ст. 30 УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ), а также об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Мурманске школьник напал на сверстника с ножом

В мурманской школе №28 14-летний подросток ударил канцелярским ножом своего сверстника, говорится в сообщении управления МВД по области.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на мебельном складе в Альметьевске

Два человека погибли во время пожара на предприятии по производству мебели в Альметьевске, еще двое рабочих были госпитализированы с отравлением, сообщили в экстренных службах Татарстана.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Водитель Гусмана обвинил замглавреда «Эха Москвы» в нападении

Водитель заместителя директора ТАСС Михаила Гусмана рассказал о своей версии инцидента с участием замглавреда «Эха Москвы» Сергея Бунтмана.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Барнауле после ДТП с автобусом госпитализировали семь человек

После ДТП с автобусом в Барнауле госпитализированы семь человек, двое пострадавших взрослых и двое детей в стационарном лечении не нуждаются, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Алтайского края.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Симферополе два человека пострадали в массовой драке на АЗС

Полиция проверяет обстоятельства массовой драки на автозаправке в Симферополе, в которой пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Крыму.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Полицейские в Выборге со стрельбой догоняли джип с подростком за рулем

В городе Выборг Ленинградской области сотрудники полиции в ночное время организовали преследование автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, водитель которого проигнорировал требование остановиться.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Хакеры похитили у россиян 18 млн рублей через вирусные SMS

Сотрудники полиции задержали группу хакеров из семи человек, которые рассылали россиянам SMS с вирусными программами.
Обновлено в 04:26
Происшествия

С крыши вестибюля метро «Улица 1905 года» украли букву М

Обновлено в 03:56
Происшествия

На Кубани начали проверку после гибели двух человек при пожаре

Доследственная проверка организована в Новокубанском районе по факту гибели в пожаре на Кубани ребенка с бабушкой, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Похитители вернули кролика в зоомагазин

«Кролика вернули живым и здоровым те же, кто унес», – сообщили в зоомагазине.
Обновлено в 09:00
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