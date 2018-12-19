Происшествия
В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад
В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назадРИА Новости04:54
При инвентаризации в одной из московских больниц обнаружили тела людей, умерших более десяти лет назад. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
РИА Новости04:54
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с чего всё началось
Как сообщает 18 декабря Следственный комитет по Москве, сотрудники больницы на Каширском шоссе в ходе инвентаризации обнаружили в холодильнике три ящика с четырьмя трупами и одной ногой.Фонтанка.Ру05:32
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