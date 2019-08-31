Транспорт
RT на русскомВ московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания». Причиной отложенных и отменённых рейсов в столичном регионе стал сильный туман. В аэропорту Внуково задержано 29 рейсов.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Политика
Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубов газа в год
Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на пресс-конференции в субботу в Варшаве.
ПРАЙМ 10:21
Армия и оружие
Эрдоган: Турция ведет с РФ переговоры о поставках истребителей Су-57
Радио Sputnik вчера в 07:57
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Политика
США не исключают введения санкций из-за «Северного потока — 2»
Вашингтон серьёзно рассматривает возможность введения санкций в связи проектом газопровода «Северный поток — 2». Такую информацию озвучил глава Минэнерго США Рик Перри.
News.ru 10:39
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Гаджеты
AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel
Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.
3DNews 04:45
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Происшествия
Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем
Российская газета 10:29
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Общество
Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек
Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в мире
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в мире по результатам 7 месяцев.
OAnews 29 августа в 04:11
Происшествия
В Подольске бывший судья подстрелил генерал-майора полиции
В подмосковном Подольске произошла драка со стрельбой между двумя пенсионерами - бывшим судьей и генерал-майором полиции.
Ридус 06:56
Политика
В США зоопарк боится потерять панд из-за торговой войны с Китаем
Российская газета вчера в 22:59
Кино
Брэд Питт назвал самую сложную роль в своей карьере
Брэд Питт рассказал, что роль в фильме «К звездам», который сейчас готовится к выходу, стала самой сложной в его карьере.
Территория новостей 05:51
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля «Новая волна»
Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море.
Дни24 00:35
Политика
Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности
Новая Верховная рада подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект об изменении конституции Украины, где говорится о депутатской неприкосновенности.
Накануне.Ru вчера в 08:29
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском 29 августа в 23:28
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Общество
Пассажирка самолета в США взяла с собой на борт пони
Как сообщает газета Daily Mail, пони летел на самолете авиакомпании American Airlines по маршруту Чикаго-Омаха.
Интерфакс 07:30
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.
РИА Новости 10:29
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54