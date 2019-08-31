Транспорт

RT на русскомRT на русскомВ московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов

В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания». Причиной отложенных и отменённых рейсов в столичном регионе стал сильный туман. В аэропорту Внуково задержано 29 рейсов.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Порядка ста рейсов задержаны и отменены в трех столичных аэропортах

Собеседник05:27

Более 120 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Агентство Москва00:59

Более 90 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

REGNUM06:02

Более 100 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

РИАМО02:50

Более 120 рейсов отменены или задержаны в столичных аэропортах

Вечерняя Москва01:22

Более 120 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Москва 2402:11

Более 140 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Моя Москва.онлайн03:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Политика

Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубов газа в год

Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на пресс-конференции в субботу в Варшаве.
ПРАЙМ 10:21
Армия и оружие

Эрдоган: Турция ведет с РФ переговоры о поставках истребителей Су-57

Радио Sputnik вчера в 07:57
Общество

Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика

Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе

Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Политика

США не исключают введения санкций из-за «Северного потока — 2»

Вашингтон серьёзно рассматривает возможность введения санкций в связи проектом газопровода «Северный поток — 2». Такую информацию озвучил глава Минэнерго США Рик Перри.
News.ru 10:39
Общество

Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве

Интерфакс 08:58
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Происшествия

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Гаджеты

AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel

Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.
3DNews 04:45
Баскетбол

Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией

Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Происшествия

Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем

Российская газета 10:29
Политика

В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко

Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Общество

Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек

Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Общество

Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории

Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в мире

Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в мире по результатам 7 месяцев.
OAnews 29 августа в 04:11
Происшествия

В Подольске бывший судья подстрелил генерал-майора полиции

В подмосковном Подольске произошла драка со стрельбой между двумя пенсионерами - бывшим судьей и генерал-майором полиции.
Ридус 06:56
Политика

В США зоопарк боится потерять панд из-за торговой войны с Китаем

Российская газета вчера в 22:59
Кино

Брэд Питт назвал самую сложную роль в своей карьере

Брэд Питт рассказал, что роль в фильме «К звездам», который сейчас готовится к выходу, стала самой сложной в его карьере.
Территория новостей 05:51
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости 06:07
Происшествия

Падение на пути: в московском метро погиб человек

Вести.Ru 09:58
Шоу-бизнес

Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля «Новая волна»

Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море.
Дни24 00:35
Политика

Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности

Новая Верховная рада подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект об изменении конституции Украины, где говорится о депутатской неприкосновенности.
Накануне.Ru вчера в 08:29
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском 29 августа в 23:28
Кино

Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800

Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Общество

Пассажирка самолета в США взяла с собой на борт пони

Как сообщает газета Daily Mail, пони летел на самолете авиакомпании American Airlines по маршруту Чикаго-Омаха.
Интерфакс 07:30
Происшествия

Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Известия 02:02
Политика

Появилось видео передачи сала украинским заключенным в «Лефортово»

РИА Новости 09:27
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.
РИА Новости 10:29
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное