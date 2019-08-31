Транспорт
RT на русскомВ московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания». Причиной отложенных и отменённых рейсов в столичном регионе стал сильный туман. В аэропорту Внуково задержано 29 рейсов.
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Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Гаджеты
Представлен портативный аккумулятор Xiaomi Black Shark на 10000 мАч
Официально представлен новый портативный аккумулятор от Xiaomi, получивший название Black Shark.
Актуальные Новости 00:58
Происшествия
СК начал проверку после аварийной посадки Airbus А320 на Сахалине
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
РИА Новости 05:01
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 29 августа в 13:46
Происшествия
В Сочи на пляже нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны
В районе пляжа одного из санаториев был обнаружен предмет, схожий с боеприпасом.
Краснодарские известия 06:05
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
Известия 05:34
Здоровье
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Политика
Частицу Вечного огня из Москвы отправили в Любляну
RT на русском 06:15
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Культура
Умер петербургский художник Сергей Ковальский
30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.
Культуромания 00:53
Общество
Татарстан вошел в число регионов с зарплатой учителей выше средней
Татарстан вошел в число регионов России с самыми высокими средними зарплатами в образовании по отношению к средней зарплате в республике.
БИЗНЕС Online 05:25
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси в соцсети
Хакеры смогли взломать Twitter-аккаунт одного из основателей социальной сети Джека Дорси взломали.
Реальное время 00:17
Происшествия
В результате стрельбы на стадионе в Алабаме пострадали 10 человек
Полиция города подтвердила, что в результате стрельбы пострадали не менее 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет.
Вести.Ru 01:29
Экономика
ЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку
Банк России решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк).
Известия вчера в 10:06
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика
Россия пригласила на празднование 75-летия Победы генсека ООН
В пятницу, 30 августа, стало известно, что Россия направила генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу приглашение на празднование в Москве 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Аргументы недели вчера в 13:33
Кино
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ.
Национальная служба новостей вчера в 17:48
Кино
Disney снимает продолжение мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney рассказала о работе над сиквелом мультипликационного фильма «Зверополис».
iReactor вчера в 22:19
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.
Krym.News 00:30
Происшествия
Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех
Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
ТАСС 01:34
Политика
Зеленский и Дуда начали двусторонние переговоры
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда начали двустороннюю встречу в Польше, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом.
RT на русском 05:49
Общество
Около двух миллионов человек могут депортировать из Индии в Бангладеш
Свыше 1,9 миллиона человек, проживающие в северо-восточном индийском штате Ассам, могут быть депортированы в Бангладеш, поскольку, как оказалось, их имена исчезли из национального реестра граждан, который подготовили местные власти.
РИА Новости 02:02
Футбол
Дмитрий Сычев возобновит карьеру в Армении
Бывший нападающий сборной России, московских "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Сычев возобновит карьеру в чемпионате Армении.
Российская газета 00:43