Экономика

В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминалREGNUM 03:26

В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов. Соглашение об этом подписали 8 июня власти города и и АО «Петербургский нефтяной терминал» в рамках ПМЭФ-2019.
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В Петербурге вложат 6,5 млрд рублей в модернизацию нефтяного терминала

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Инвестор вложит в расширение петербургского нефтеналивного терминала 6,5 млрд рублей

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Нефтяной терминал Петербурга планируют реконструировать

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Piter.tv04:17

В Петербурге реконструируют нефтяной терминал за 6,5 млрд

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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

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Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за фото в бикини

Подписчики жены Тарасова оценили стройную фигуру модели, однако некоторым фолловерам показалось, что Анастасия выбрала неудачную модель купальника.
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Обновлено вчера в 10:15
Транспорт

В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11

Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Очевидцы опубликовали видео полыхающего в Варшаве небоскреба

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Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Обновлено в 05:36
Политика

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены

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Политика

Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
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Ravon анонсировал новую бюджетную модель

Узбекский производитель GM Uzbekistan планирует выпустить новую бюджетную модель под брендом Ravon, способную стать прямым конкурентом российским «Ладам».
Обновлено в 05:52
Происшествия

Журналиста Голунова госпитализировали

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

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Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес всех участников и прежде всего победителей Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия".
Обновлено в 06:28
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Кудрин назвал три шага в борьбе с коррупцией в России

Внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти позволит справиться с коррупцией в России.
Обновлено в 07:35
Авто

Китайская копия Chevrolet Silverado оценена в 1,1 млн рублей

Стоимость пикапа Huanghai N7 в Китае стартует с отметки 117 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,1 млн. рублей по актуальному курсу.
Обновлено вчера в 11:14
Наука

Ученые назвали способ понизить артериальное давление

Участники в течение двух дней носили специальный прибор, который замерял их артериальное давление каждые 45 минут.
Обновлено в 04:57
Политика

Додон назвал ситуацию в Молдавии «близкой к взрыву»

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Гаджеты

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Оказалось, что меньше всего проблемы со смартфонами в первые два года эксплуатации испытывают владельцы моделей брендов Huawei и Honor.
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Политика

Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
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Культура

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
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Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Российские военные отступили в Сирии

Обновлено вчера в 12:34
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Пожар в колонии в Свердловской области ликвидирован

Обновлено в 06:07
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