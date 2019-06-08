Экономика

В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминалREGNUM 03:26

В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов. Соглашение об этом подписали 8 июня власти города и и АО «Петербургский нефтяной терминал» в рамках ПМЭФ-2019.
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ПНТ инвестирует 6,5 млрд рублей в новый терминал Морского порта Петербурга

Метагазета03:44

В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал

REGNUM03:26

ПНТ построит новый терминал в Большом порту Санкт-Петербурга за 6,5 млрд

Фонтанка.Ру02:47

На ПМЭФ подписали соглашение по проекту создания в Петербурге перегрузочного комплекса

Невские Новости02:51

Инвестор вложит в расширение петербургского нефтеналивного терминала 6,5 млрд рублей

Петербургский дневник03:40

«Петербургский нефтяной терминал» инвестирует 6,5 млрд рублей в модернизацию производства

DP.RU02:50
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Авто

Названы топ-10 популярных иномарок с пробегом в России

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Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары

Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма.
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Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.
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ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
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Сценарист «Мстителей: Финал» объяснил, почему не сработает популярная теория про Таноса и Человека-муравья

Если бы Человек-муравей попытался бы увеличиться, то его бы просто раздавило неподвижными стенками могущественной прямой кишки Таноса.
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Дайнеко считает, что лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах

Знаменитость укорила ее: лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах.
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Автоспорт

Леклер показал лучшее время на второй практике Гран-при Канады

Обладателем лучшего результата по итогам второго практики стал пилот Ferrari Шарль Леклер.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:10
Происшествия

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

В Ленобласти пассажир легковушки погиб после наезда машины на лося

Как сообщили 78.ru в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, в результате наезда на дикое животное на 38-м километре автодороги Кириши — Смолино погиб 35-летний пассажир легковушки.
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Политика

Владимир Путин снял Андрея Назарова с должности прокурора Башкирии

Назаров, руководивший прокуратурой республики шесть лет, продолжит карьеру в Курганской области на той же должности.
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Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:05
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 10:03
Политика

Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
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Наука

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на острове на Филиппинах

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено вчера в 15:46
Наука

Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног

Обновлено в 01:09
Политика

Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу

Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Свердловской области горит исправительная колония

В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Политика

Глава германского концерна BASF поддержал «Северный поток — 2»

Глава крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», а также призвал «вернуть» Россию в международное сообщество.
Обновлено в 01:09
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Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

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Принцесса Монако Шарлотта Казираги тайно крестила сына, сообщает StarHit.
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Происшествия

В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию

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Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
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Каррера обратился к фанатам «Спартака»

Обновлено вчера в 15:13
Политика

Зеленский заявил, что Рада «пробивает дно»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады «продолжают пробивать дно» в преддверии досрочных выборов в украинский парламент.
Обновлено в 03:35
Общество

Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП

Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
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Энергетика

«Северный поток – 2» профинансирован на 80%

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:30
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