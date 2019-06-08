Экономика

В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминалREGNUM 03:26

В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов. Соглашение об этом подписали 8 июня власти города и и АО «Петербургский нефтяной терминал» в рамках ПМЭФ-2019.
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В Петербурге вложат 6,5 млрд рублей в модернизацию нефтяного терминала

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В Петербурге реконструируют нефтяной терминал за 6,5 млрд

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В Петербурге создадут перегрузочный комплекс за 6,5 млрд рублей

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На ПМЭФ подписали соглашение по проекту создания в Петербурге перегрузочного комплекса

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Нефтяной терминал Петербурга планируют реконструировать

Gazeta.SPb04:23

Инвестор вложит в расширение петербургского нефтеналивного терминала 6,5 млрд рублей

Петербургский дневник03:40
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Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке продать наркотики

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В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе

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Обновлено в 04:39
Происшествия

Прыгнувший с Яхтенного моста подросток госпитализирован

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Украинский шоумен представит Вакарчука на выборах в Раду

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.
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В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном

Обновлено вчера в 04:22
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Происшествия

На Кубани при жесткой посадке частного самолета пострадали двое

Возле хутора Фортштадт Новокубанского района Краснодарского края совершил жесткую посадку частный двухместный легкомоторный самолет.
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В Свердловской области горит исправительная колония

В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
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Армия и оружие

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Авто

Ravon анонсировал новую бюджетную модель

Узбекский производитель GM Uzbekistan планирует выпустить новую бюджетную модель под брендом Ravon, способную стать прямым конкурентом российским «Ладам».
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Зеленский провел неформальную встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
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Зеленая аптека: какие аналоги антибиотиков есть у природы

Обновлено в 02:19
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AS: «Валенсия» может обменять Мурильо на Черышева

Обновлено в 01:32
Политика

Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации

Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.
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Космос

Следующий коммерческий пуск ракеты «Протон-М» планируется в конце лета

Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга

Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
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Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.
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Оказалось, если хозяин или хозяйка испытывают стресс, собаки страдают вместе с ними.
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Происшествия

В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края

Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
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