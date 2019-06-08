Экономика
В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминалREGNUM 03:26
В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов. Соглашение об этом подписали 8 июня власти города и и АО «Петербургский нефтяной терминал» в рамках ПМЭФ-2019.
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Инвестор вложит в расширение петербургского нефтеналивного терминала 6,5 млрд рублей
Петербургский дневник03:40
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