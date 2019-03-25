Происшествия

В Югорске детское питание хранили в моргеВести.Ru 05:40

В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
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После ситуации с детским питанием в морге, в Югре проверят все смеси

Югра-ТВ10:12

Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге

РИА Новости05:37

В Югре детское питание хранилось в морге

СургутИнформТВ06:17

В правительстве ХМАО объяснили, как детское питание оказалось на хранении в городском морге

URA.Ru07:17

Власти Югры анонсировали проверки закупок и условий хранения детского питания в округе

ИА СИА-Пресс07:38

Nestle для покойников. В Югорске потчуют детей продукцией швейцарской фирмы из морга!

ЮграPRO05:08

Детское питание и каши для заболевших маленьких югорчан хранили рядом с трупами

TochkaNews.ru01:57
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Шоу-бизнес

Цекало потратил почти миллион рублей на свадебное путешествие в Италию

Обновлено в 05:04
Спорт

Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону

Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:53
Общество

Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике

Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Экономика

На 20% намерена поднять зарплату сотрудникам «Почта России»

Программ повышения зарплат стартует с 1 мая 2019 года, и затронет 17 регионов России с наиболее низкими зарплатами.
Обновлено в 06:58
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Политика

Албания решила отменить визы для россиян

Министерство иностранных дел России заявило, что Албания с 1 апреля отменит визы для граждан России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Российский летающий карабин для уничтожения дронов сняли на видео

В интернет попали видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Бывшая жена Дацика обвинила его в избиении детей

Обновлено в 09:50
Энергетика

Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ

Киев в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию предложил заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных газовых хранилищах.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек на севере Китая

Сотрудники полиции задержали на севере Китая неизвестного, застрелившего пять человек.
Обновлено в 06:53
Политика

Nord Stream 2: «Северный поток-2» не заменит транзит через Украину

В Германии и других странах Евросоюза ранее неоднократно выступали за сохранение транзита газа через Украину.
Обновлено в 10:02
Игры

Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls

Обновлено в 10:54
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
Экономика

Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией вырос

Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией по результатам прошлого года достиг отметки почти в 11 миллионов долларов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Российские военные прибыли в Венесуэлу

Обновлено вчера в 11:44
Наука

Ученые выяснили, что помогает жить дольше

Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

По данным СМИ, Порошенко, в случае победы на выборах президента, хочет предложить первый номер списка своей партии премьеру Владимиру Гройсману.
Обновлено в 09:01
Общество

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Израиль начал стягивать войска к сектору Газа

Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.
Обновлено в 05:43
Политика

В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом

Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.
Обновлено в 11:18
Наука

В Китае нашли древнейшего морского монстра

В Китае обнаружили окаменелости морского «монстра», жившего 518 миллионов лет назад.
Обновлено в 05:07
Политика

Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Американцы признали, что МиГ-29 лучше истребителей США

США закупили 20 самолетов МиГ-29 у Молдавии в 1997 году. Американские истребители превосходили советский только по показателю авионики.
Обновлено в 01:18
Авто

Toyota в России отзывает 350 автомобилей GT86

По информации, размещенной на сайте Росстандарта, компания Toyota проведет в нашей стране мероприятия по проведению добровольного отзыва 350 автомобилей Toyota GT86.
Обновлено в 08:21
Космос

Магнитная буря началась на Земле

Магнитная буря, которую вызвали три мощные вспышки на солнце, надвигается на Землю, сообщает "Первый канал".
Обновлено вчера в 05:19
Шоу-бизнес

Актер Илья Глинников рассказал о том, что похудел на «Последнем герое»

Обновлено в 08:49
Кино

В Медыни начались съёмки фильма о Калашникове

Как сообщалось ранее, под Медынью, в декорациях фильма "Ильинский рубеж", будут сняты военные сцены фильма, а именно: бой, в котором Михаил Калашников получил ранение, будучи командиром танка Т-34, его нахождение в полевом госпитале и проезды по фронтовым дорогам.
Обновлено в 05:44
Путешествия

Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
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