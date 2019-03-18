Энергетика

В мониторинговый комитет ОПЕК+ вошли четыре новые страныРосбалт 08:05

Ирак, Казахстан, Нигерия и ОАЭ пополнили состав министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК + (группы стран картеля и ряда других нефтепроизводителей). Об этом говорится в коммюнике по итогам прошедшего в Баку заседания комитета, в котором приняли участие представители 14 стран.
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Оман решил покинуть мониторинговый комитет ОПЕК+

РБК12:17

ОПЕК+ одобрил изменения условий сделки с Брунеем, Эквадором и Малайзией

Народные новости07:21

В мониторинговый комитет ОПЕК+ вошли четыре новые страны

Росбалт08:05

Оман принял решение покинуть комитет ОПЕК+

ПРАЙМ08:12

Ирак, Казахстан, Нигерия и ОАЭ вошли в мониторинговый комитет ОПЕК+

ТАСС07:07

Четыре страны стали членами комитета ОПЕК+

News.ru07:06

Оман решил покинуть комитет ОПЕК+

Газета.Ru08:19
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Армия и оружие

В США затопило авиабазу с «самолетами судного дня»

Обновлено в 19:34
Происшествия

В Шереметьево самолет ушел на второй круг, чтобы избежать столкновения при посадке

Самолет рейса Санкт-Петербург – Москва не смог сесть в Шереметьево с первого раза, потому что на посадочной полосе стоял погрузчик, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 19:30
Общество

Глава Warner Brothers уволился после обвинений в измене

Глава кинокомпании Warner Brothers Кевин Цудзихара ушел в отставку после обвинений в измене.
Обновлено в 17:53
Политика

Порошенко заявил о нежелании «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен «варить кашу» с властями России и выступает за усиление давления на Москву путем введения санкций.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

Алдонин сообщил о реакции дочки Началовой на ее смерть

Полузащитник ФК «Волга» Евгений Алдонин рассказал, как отреагировала дочь Юлии Началовой Вера на смерть матери.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

Помощница Юлии Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей

Обновлено в 19:55
Политика

Госпереворот в Венесуэле: США рассчитывают на помощь военных Бразилии

Высокопоставленный источник в Белом доме заявил, что Вашингтон рассчитывает, что вооруженные силы Бразилии смогут способствовать переходу венесуэльских военных на сторону оппозиции.
Обновлено в 19:38
Происшествия

В Якутии усилят борьбу с нелегальной миграцией

В Якутии усилят борьбу с нелегальной миграцией. Это власти республики и её столицы пообещали на встрече с жителями.
Обновлено в 18:38
Происшествия

Бывший президент Перу задержан в Калифорнии

По словам представителей полиции, Толедо был задержан исключительно за пьянство, а не по причине того, что он был объявлен в Перу в розыск по обвинениям в коррупции.
Обновлено в 19:13
Политика

Россия потребует у США возвращения Ярошенко на Родину

Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.
Обновлено в 19:00
Политика

Трамп отдал четверть своей годовой зарплаты одному из министерств

По словам Трампа, свою годовую зарплату, которая составляет 400 тысяч долларов, он отдает различным ведомствам.
Обновлено в 19:22
Экономика

Экс-депутат Госдумы Язев признан банкротом

Бывший депутат Госдумы шестого созыва от фракции "Единая Россия", экс-глава комитета по энергетике и бывший первый зампред комитета по природным ресурсам Валерий Язев признан банкротом, введена процедура реструктуризация его долгов.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте

Ранее сообщалось, что три человека погибли и несколько пострадали в результате стрельбы в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

По данным источника издания «Восток Медиа» в правительстве области, обыски прошли в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона.
Обновлено в 16:02
Общество

Австралия не пустит мигрантов в Сидней и Мельбурн

Запрет коснется также студентов, прибывающих в Австралию для обучения в вузах или повышения квалификации.
Обновлено в 19:40
Армия и оружие

Рогозин предложил подстраховать партнеров в США в случае проблем

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о готовности подстраховать американских партнеров, если у них возникнут проблемы с испытаниями пилотируемых кораблей.
Обновлено в 20:04
Политика

Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями

Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.
Обновлено в 12:27
Политика

Пушков прокомментировал предложение НАТО вернуть Крым Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что при передаче Крыма Украине полуостров окажется под контролем НАТО и США.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес

Представитель Началовой опровергла сообщения о проблемах с похоронами

Вопросы с похоронами певицы Юлии Началовой решаются с помощью правительства Москвы, семье артистки идут навстречу, сообщила РИА Новости ее пиар-директор Анна Исаева.
Обновлено в 04:31
Футбол

Кокорин – о 28-летии в СИЗО: «Никаких подарков не просил»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин ответил на вопрос о дне рождения в СИЗО, куда он был помещен в рамках дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».
Обновлено в 18:28
Экономика

Медведев утвердил повышение социальных пенсий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил повышение социальных пенсий с 1 апреля на 2%. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Джонни Депп показал суду 87 видео с агрессией и нападениями Эмбер Херд

Американский актер Джонни Депп предоставил суду 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено агрессивное поведение его бывшей жены Эмбер Херд.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Зачем Бастрыкин смотрел лупой в ноутбук, рассказали в СК

В СК России объяснили, почему председатель ведомства Александр Бастрыкин смотрел в ноутбук при помощи лупы.
Обновлено в 15:14
Политика

Макаревич осудил радость фанатов за присоединение Крыма

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич подверг резкой критике своих фанатов, поддержавших присоединение Крыма к России.
Обновлено в 08:02
Экономика

Стоимость зарегистрированной на офшоры жилой недвижимости Великобритании оценили в 100 млрд фунтов

В Global Witness отметили, что британская недвижимость "является одним из популярных средств для преступников и коррупционеров для отмывания денег", добавив, что результаты исследования показывают "угрожающий масштаб скандала с недвижимостью в Великобритании".
Обновлено в 09:56
Происшествия

Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения

Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ России

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing B-52H Stratofortress летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей.
Обновлено в 16:47
Политика

Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
Обновлено в 15:51
Общество

«Красная икра» пожалуется на проверки ФСБ и ФНС

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) в совместно с ФСБ проводит проверки группы индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся розничной торговлей рыбой и морепродуктами, в том числе красной икрой, в трех регионах России.
Обновлено в 11:22
Политика

На Украине осудили на 13 лет экс-полпреда Путина в Крыму

Киевский суд заочно осудил на 13 лет бывшего российского представителя президента в Крыму Олега Белавенцева.
Обновлено в 16:54
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