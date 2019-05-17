Экономика
В модернизацию ЖКХ Алтайского края вложат более 8 млрд рублейРИА Новости 17 мая в 09:44
Более 8 миллиардов рублей будет вложено в модернизацию жилищно-коммунального комплексаАлтайского края в 2019 году, сообщил председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
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Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Обновлено в 08:08
Политика
Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Футбол
Валерий Газзаев: «Если „Спартак“ будет четвертым, а ЦСКА пятым, принципиальной разницы нет»
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что итоговая расстановка «Спартака» и ЦСКА в таблице РПЛ ни на что не повлияет.
Обновлено в 09:25
Музыка
Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев, который занял на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» третье место, заявил журналистам, что видит по отношению к России «некую предвзятость», передает «РИА Новости».
Обновлено в 00:25
Футбол
«Урал» и «Локомотив» сыграли вничью в Екатеринбурге
В Екатеринбурге завершился матч 30 тура российской премьер-лиги.
Обновлено в 06:45
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Обновлено в 00:10
Общество
На Южном Урале после недельной жары выпал снег
Снег, по данным местных жителей, начался в ночь на 19 мая и закончился ближе к утру.
Обновлено в 02:41
Спорт
Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы
Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 07:15
Политика
В Кремле оценили шансы новой встречи Путина и Трампа
Предложение провести новую встречу лидеров России и США должно исходить от Вашингтона, считают в Кремле.
Обновлено в 08:10
Политика
Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
Греф рассказал о воровстве в Сбербанке
В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Здоровье
С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек
"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
«Так лечат бойцов „лучшей армии“»: полуразвалившийся госпиталь для бойцов ВСУ сняли на видео
Один из раненых бойцов 79-й бригады ВСУ показал, как выглядит военный госпиталь изнутри.
Обновлено в 08:10
Футбол
Енисей — Динамо 2:2
Обновлено в 08:54
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Общество
В Татарстане обмелели реки: пугающие кадры с коптера
Обновлено в 06:30
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Общество
Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях
Обновлено вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка
В Ставрополе двух маленьких девочек, которые жили в замусоренной квартире, из больницы передали бабушке и дедушке.
Обновлено в 07:12
Экономика
Правительство Украины обжаловало решение суда по Приватбанку
Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации Приватбанка, сообщается в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.
Обновлено в 08:46
Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене антироссийских санкций
Бывший мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии восстанавливать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций.
Обновлено в 04:04
Футбол
«Реал» завершил сезон поражением на «Сантьяго Бернабеу»
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Обновлено в 08:35
Здоровье
В 2019 году проверки выявили 22 нарушения в больницах Башкирии
Минздрав Башкирии отчитался о результатах проведенных проверок в медицинских учреждениях региона за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 08:03