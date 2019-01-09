Происшествия
В многоквартирном доме в Якутске произошел пожар
В многоквартирном доме в Якутске произошел пожарРБКвчера в 22:27
Пожар произошел в многоквартирном доме в Якутске, сообщает ГУ МЧС России по республике Саха.
РБКвчера в 22:27
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Происшествия
Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области
Обновлено вчера в 23:09
Космос
SpaceX проведет масштабные сокращения
Компания SpaceX намерена уволить 10% своих сотрудников, сообщает Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В многоквартирном доме в Якутске произошел пожар
Обновлено вчера в 22:27
Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено вчера в 15:52
Кино
Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Шатдаун в США побил рекорд по длительности
Предыдущий рекорд был установлен во время президентства Билла Клинтона,— тогда шатдаун продолжался 21 день, с 15 декабря 1995 года по 5 января 1996 года.
Обновлено в 00:59
Спорт
Логинов намерен лично поговорить с Фуркадом из-за критики в свой адрес
Российский биатлонист Александр Логинов ответил на критику француза Мартена Фуркада, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС
На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Россиянина вернули в Петербург после 9 лет бродяжничества в Эквадоре
Россиянин Максим Бахарев девять лет жил на улицах эквадорской столицы Кито, после чего вернулся в Санкт-Петербург к родителям, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:52
Политика
Трамп похвастался «первым за полвека» снижением цен на лекарства в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на лекарства в стране снизились в первый раз за полвека.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда «Дакар»
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда "Дакар" за то, что не остановился на трассе после того, как сбил одного из зрителей.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
Обновлено вчера в 17:12
Политика
«Желтые жилеты» в 9 раз выйдут протестовать во Франции
Думается, что и на этот раз им не избежать главной магистрали Парижа, где по сложившейся за два месяца традиции завершаются субботние "налеты" неформалов на столицу.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Компания Ротенберга получит 46 млн рублей на пиар борьбы с коррупцией
Компания «Гранат», совладельцем которой является Аркадий Ротенберг, получит 46 млн рублей от Общественной палаты на популяризацию борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 13:03
Экономика
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
Обновлено вчера в 14:04
Музыка
Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Участник акции протеста «желтых жилетов» погиб в Бельгии
Участник акции бельгийских «желтых жилетов» погиб 11 января под колесами грузовика около города Визе, сообщает телеканал RTBF.
Обновлено в 00:13
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Анахайм» благодаря четырем очкам Малкина
Обновлено в 01:05
Финансы
Сбербанк повысит ставки по ипотеке
Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 05:15
Спорт
Экипаж Николаева выиграл 5-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем пятого этапа ралли «Дакар» в классе грузовиков.
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие
США направили десантный корабль для прикрытия вывода войск из Сирии
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
США планируют отправить военные корабли в Арктику
Соединенные Штаты летом намерены отправить в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах.
Обновлено вчера в 09:25
Космос
Появилось видео посадки китайского зонда на обратную сторону Луны
Аппарат "Чанъэ-4" запустили 8 декабря с космодрома Сичан в Китае. 3 января он совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны.
Обновлено вчера в 07:04
Гаджеты
WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года
Обновлено вчера в 07:03
Политика
Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы
Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает.
Обновлено вчера в 14:19
Спорт
Норвежский спортсмен открыл сосуды для допинг-тестов голыми руками
Обновлено вчера в 17:55
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Крыша здания обрушилась на людей в Харькове
Не менее трех человек пострадали при обрушении крыши недостроенного здания на Московском проспекте в Харькове, сообщило 11 января агентство УНН.
Обновлено вчера в 16:28
Общество
В Госдуме предложили родителям рассказывать детям об алкоголе
В качестве антиалкогольной пропаганды родители могли бы сами рассказывать своим детям о спиртном и первыми давать попробовать на вкус.
Обновлено вчера в 12:16