Происшествия

В многоквартирном доме в Якутске произошел пожар
РБК
вчера в 22:27

Площадь пожара составила 600 кв. м. Спасатели эвакуировали 50 жильцов дома, они были размещены у родственников и знакомых. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, в результате происшествия погиб один человек.
РБКвчера в 22:27

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В многоквартирном доме в Якутске произошел пожар

РБКвчера в 22:27

Пожар в жилом доме в Якутске локализован

Якутия 24вчера в 22:42

В Якутске локализовали пожар в жилом доме

RT на русскомвчера в 22:53

Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Якутске

ТАССвчера в 22:38

В Якутске 50 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме

Газета.Ruвчера в 20:20

В Якутске один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме

РИА Новостивчера в 21:01

Госстройжилнадзор проверяет 12-этажный дом в Якутске

YakutiaMedia.ruвчера в 20:00
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Происшествия

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Происшествия

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
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Происшествия

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На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
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Происшествия

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Происшествия

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В Бельгии погиб участник акции протеста «желтых жилетов»

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Происшествия

16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке

16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.
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В Москве произошло смертельное ДТП с шестью машинами

Ранее сообщалось, что под Красноярском произошло ДТП с автобусом, есть жертвы.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

Крыша здания обрушилась на людей в Харькове

Не менее трех человек пострадали при обрушении крыши недостроенного здания на Московском проспекте в Харькове, сообщило 11 января агентство УНН.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия

Пожар произошел в здании с кальянной в центре Москвы

В центре Москвы произошло возгорание в заведении, в котором располагалась кальянная. Пожар возник на первом этаже трехэтажного строения.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

Обновлено вчера в 07:39
Происшествия

Kyodo: На фоне скандала исполнительный директор Nissan ушел в отставку

Исполнительный директор автопроизводителя Nissan Хосе Муньос, который был близок к бывшему главе компании Карлосу Гону, ушел в отставку, сообщает 12 января агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже

Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

В Москве электричка насмерть сбила мужчину

Электричка сбила мужчину в районе станции "Очаково" в Москве, сообщает в пятницу пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Обновлено вчера в 11:13
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