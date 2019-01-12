Происшествия
Площадь пожара составила 600 кв. м. Спасатели эвакуировали 50 жильцов дома, они были размещены у родственников и знакомых. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, в результате происшествия погиб один человек.
РБКвчера в 22:27
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