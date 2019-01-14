Происшествия
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газаКоммерсантъвчера в 23:01
В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Под завалами остаются четыре человека. По информации МЧС, погиб один человек, семеро спасены, пострадали 13.
Коммерсантъвчера в 23:01
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с чего всё началось
В городе Шахты в Ростовской области в девятиэтажном доме в результате взрыва бытового газа частично обрушились два этажа — восьмой и девятый, сообщает областное управление МЧС.Медиазона00:10
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