с чего всё началось

В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Под завалами остаются четыре человека. По информации МЧС, погиб один человек, семеро спасены, пострадали 13.

В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

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