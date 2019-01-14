В городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, в результате инцидента пострадали пять человек.

В Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме

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