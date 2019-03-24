Общество
В митинге в защиту Байкала в Иркутске приняли участие около 1 тысячи человекRT на русском 05:31
В центре Иркутска в воскресенье, 24 марта, прошёл митинг в защиту озера Байкал, созванный гражданским движением «Спаси Байкал» и общественной организацией «Экозащита 365». В нём приняли участие около 1 тыс. человек, передаёт Интерфакс со ссылкой на местные власти.
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