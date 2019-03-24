Общество

В митинге в защиту Байкала в Иркутске приняли участие около 1 тысячи человекRT на русском 05:31

В центре Иркутска в воскресенье, 24 марта, прошёл митинг в защиту озера Байкал, созванный гражданским движением «Спаси Байкал» и общественной организацией «Экозащита 365». В нём приняли участие около 1 тыс. человек, передаёт Интерфакс со ссылкой на местные власти.
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Почти 3 тыс. человек в Иркутске посетили митинг в защиту уникальной природы Байкала

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В Иркутске прошел митинг против строительства на Байкале завода по розливу воды

Ведомости05:54

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Московский Комсомолец03:26

В митинге в защиту Байкала в Иркутске приняли участие около 1 тысячи человек

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В Москве начинается митинг в защиту Байкала

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