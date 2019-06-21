Общество

В мире отмечают день летнего солнцестоянияГражданские силы.ру 09:51

В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии. В Финляндии он носит название Юханнус, в Дании — праздник святого Ханса.
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Ночь на 22 июня будет самой короткой в этом году

Газета.Ru12:04

Как встречают в мире летнее солнцестояние

Российская газета04:37

Самая короткая ночь в году наступит 21 июня

РИА Новости07:28

Ночь на 22 июня станет самой короткой в году

Известия06:03

Грядет самая короткая ночь в году

Вести.Ru05:56

Самая короткая ночь в году наступит 21 июня

RT на русском08:26

Вершина лета: что такое солнцестояние и как его встречают в мире

ТАСС03:45
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:03, Вашингтон
Политика

Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами

Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Политика

Путин пообещал повышение пенсий

Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.
Обновлено вчера в 05:35
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Авто

Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580

Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Спорт

Трусова научила звёздного японского фигуриста Уно своей фишке

Российская фигуристка Александра Трусова разместила в «Инстаграме» видео совместной тренировки с серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 японцем Сёма Уно.
Обновлено в 17:49
Общество

В Бурятии падает количество детсадов и педагогов

Обеспеченность детсадами в Бурятии долгие годы остается одной из главных проблем. Власти обещают исправить проблему едва ли не каждый год.
Обновлено в 20:00
Хоккей

Перешедший в «Ванкувер» Подколзин охарактеризовал стиль игры

Обновлено в 22:30
Политика

Жителей Тбилиси расстроило решение РФ о приостановке турпотока

Жителей столицы Грузии, работа которых связана с обслуживанием туристов, расстроило решение РФ о приостановке турпотока.
Обновлено в 22:11
Футбол

Одноклубник Феррейра-Карраско обвинил бельгийца в лени

Вратарь китайского клуба "Далянь Ифан" Юй Цзыцянь обвинил одноклубника Янника Феррейра-Карраско в намеренном получении дисквалификации.
Обновлено в 04:04
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено в 13:49
Политика

Россия возвращает граждан из Грузии

Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.
Обновлено в 14:31
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала о Николае II

Обновлено в 10:51
Общество

Названа смертельная опасность долгого рабочего дня

Ученые из Франции обнаружили, что рабочий день, длительностью более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:22
Экономика

Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»

Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
Обновлено в 11:54
Политика

Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии

Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 05:27
Общество

Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов

Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.
Обновлено в 15:27
Наука

Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено в 16:07
Авто

В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено в 22:22
Авто

На АвтоВАЗе назвали причины падения продаж Lada Xray

Lada Xray для «АвтоВАЗа» является важной стратегической моделью, однако последнее время больше внимания было уделено другим семействам.
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Ингушетии избили сотрудников полиции на территории больницы

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту избиения неизвестными сотрудников полиции на территории республиканской больницы, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:17
Наука

Тюлени научились напевать мелодию из «Звёздных войн»

Учёные отслеживали, какие звуки тюлени могут издавать от природы, а затем учили их копировать новые звуки, сообщает СNN.
Обновлено в 19:29
Общество

Центр социально-трудовых прав представил доклад «Как протестуют россияне»

Центр социально-трудовых прав представил доклад «Как протестуют россияне» Протестная активность россиян заметно скорректировалась: в 2019 году вместо политических требований на первый план вышли социальные проблемы.
Обновлено в 21:28
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено в 16:43
Политика

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено в 21:35
Экономика

Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»

Сын одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили стал владельцем 33,33% долей компании «Аква инвест», следует из данных ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
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