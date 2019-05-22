Происшествия
В метро Москвы рассказали подробности эвакуации застрявших в тоннеле пассажировRT на русском 02:25
Представители пресс-службы Московского метрополитена рассказали, что сотрудники метро наиболее безопасным способом вывели более тысячи пассажиров поездов, застрявших в тоннеле Солнцевской и Большой кольцевой линий вечером 21 мая.
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Мосметро о ЧП с застрявшими поездами: «Вести пассажиров по тоннелю пришлось бы более километра, а без спецподготовки это опасно»
Комсомольская правдавчера в 20:30
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Напомним, в январе 2019 года Украина покинула несколько соглашений СНГ в связи с несовместимостью ряда актов с обязательствами Киева в рамках ассоциации с Евросоюзом.
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Доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в РФ на начало мая выросла до 61% с 53% на конец 2018 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в Госдуме.
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Актриса Яна Поплавская, которая запомнилась всем по роли Красной Шапочки в студии у Бориса Корчевникова рассказала, как познакомилась со ставшим в последующем знаменитым режиссером Сергеем Гинзбургом.
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Космос
Предприятие «Роскосмоса» закупит почти две тысячи голодных пиявок
Ведущему предприятию государственной корпорации «Роскосмос» — «Информационным спутниковым системам» имени Решетнева, которое занимается созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии, потребовались 1,8 тысяч голодных медицинских пиявок.
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РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
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Транспорт
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Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
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Российская команда выиграла все семь матчей на групповом этапе. В 1/4 финала чемпионата мира сборная России встретится с командой США.
Обновлено вчера в 16:34
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Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
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Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе
У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
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Кавказ задолжал за газ миллиарды рублей
Просроченная задолженность конечных потребителей Северного Кавказа за газ на 1 января 2019 года составила 93,9 миллиарда рублей, передает «Интефакс» данные из доклада начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома» Геннадия Сухова.
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МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
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Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
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Общество
В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах
Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Общество
Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
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Ухудшение зрения сильно влияет на жизнь, поэтому медики рекомендуют как можно раньше начинать следить за собой и за теми продуктами, которые употребляются в пищу.
Обновлено в 09:39