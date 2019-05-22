Происшествия

В метро Москвы рассказали подробности эвакуации застрявших в тоннеле пассажировRT на русском 02:25

Представители пресс-службы Московского метрополитена рассказали, что сотрудники метро наиболее безопасным способом вывели более тысячи пассажиров поездов, застрявших в тоннеле Солнцевской и Большой кольцевой линий вечером 21 мая.
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Метро Москвы объяснило отказ выводить людей из вставших поездов по путям

РБК03:10

В метро Москвы рассказали подробности эвакуации пассажиров из застрявших поездов

Говорит Москва01:48

В московском метро объяснили, почему людей не выводили из застрявших поездов пешком

Интерфакс01:32

В метро рассказали об особенностях вывода людей из остановившихся в тоннеле поездов

РИАМО01:25

Московский метрополитен рассказал о своих действиях во время остановки поездов

Москва 2402:36

Мосметро о ЧП с застрявшими поездами: «Вести пассажиров по тоннелю пришлось бы более километра, а без спецподготовки это опасно»

Комсомольская правдавчера в 20:30

Появились подробности эвакуации пассажиров из тоннеля метро

Вечерняя Москвавчера в 19:55
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Политика

Украина решила выйти из ряда соглашений в рамках СНГ

Напомним, в январе 2019 года Украина покинула несколько соглашений СНГ в связи с несовместимостью ряда актов с обязательствами Киева в рамках ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Экономика

Доля безналичных расчетов в России на начало мая выросла до 61%

Доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в РФ на начало мая выросла до 61% с 53% на конец 2018 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в Госдуме.
Обновлено в 04:36
Общество

Васильева рассказала о дефиците учителей в школах России к 2029 году

Обновлено в 06:18
Интернет

В мессенджере WhatsApp вскоре появится реклама

Уже со следующего года в WhatsApp в определённых местах появится реклама. В частности, она появится в статусах (историях).
Обновлено в 06:24
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Игры

В Origin бесплатно раздают The Sims 4

В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
Обновлено в 10:33
Футбол

Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:13
Общество

Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

Обновлено в 10:39
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Общество

Улюкаев решил развестись с женой

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Яна Поплавская пожалела о своих откровениях в шоу Бориса Корчевникова

Актриса Яна Поплавская, которая запомнилась всем по роли Красной Шапочки в студии у Бориса Корчевникова рассказала, как познакомилась со ставшим в последующем знаменитым режиссером Сергеем Гинзбургом.
Обновлено в 05:21
Космос

Предприятие «Роскосмоса» закупит почти две тысячи голодных пиявок

Ведущему предприятию государственной корпорации «Роскосмос» — «Информационным спутниковым системам» имени Решетнева, которое занимается созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии, потребовались 1,8 тысяч голодных медицинских пиявок.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

Обновлено в 07:33
Музыка

Зрители Евровидения потребовали отстранить Исландию от конкурса

Около 37 тысяч человек выступили против участия Исландии в Евровидении-2020 из-за демонстрации палестинских флагов.
Обновлено в 10:07
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Обновлено в 08:07
Хоккей

Сборная России сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Российская команда выиграла все семь матчей на групповом этапе. В 1/4 финала чемпионата мира сборная России встретится с командой США.
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе

У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено в 06:00
Энергетика

Кавказ задолжал за газ миллиарды рублей

Просроченная задолженность конечных потребителей Северного Кавказа за газ на 1 января 2019 года составила 93,9 миллиарда рублей, передает «Интефакс» данные из доклада начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома» Геннадия Сухова.
Обновлено в 10:01
Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Брандта

Обновлено в 10:15
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Общество

В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Общество

Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом

Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Здоровье

Эксперты назвали продукты, портящие зрение

Ухудшение зрения сильно влияет на жизнь, поэтому медики рекомендуют как можно раньше начинать следить за собой и за теми продуктами, которые употребляются в пищу.
Обновлено в 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
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