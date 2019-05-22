В метро Москвы рассказали подробности эвакуации застрявших в тоннеле пассажировRT на русском 02:25

Представители пресс-службы Московского метрополитена рассказали, что сотрудники метро наиболее безопасным способом вывели более тысячи пассажиров поездов, застрявших в тоннеле Солнцевской и Большой кольцевой линий вечером 21 мая.

В метро Москвы рассказали подробности эвакуации застрявших в тоннеле пассажиров

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