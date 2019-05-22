Происшествия
В метро Москвы рассказали подробности эвакуации застрявших в тоннеле пассажировRT на русском 02:25
Представители пресс-службы Московского метрополитена рассказали, что сотрудники метро наиболее безопасным способом вывели более тысячи пассажиров поездов, застрявших в тоннеле Солнцевской и Большой кольцевой линий вечером 21 мая.
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Мосметро о ЧП с застрявшими поездами: «Вести пассажиров по тоннелю пришлось бы более километра, а без спецподготовки это опасно»
Комсомольская правдавчера в 20:30
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Шоу-бизнес
Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак
Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак касательно понятия людской доброты.
Обновлено в 09:20
Политика
Путин назвал произволом отказ от диалога с профсоюзами
Президент России Владимир Путин раскритиковал отказ собственников или администрации предприятий от диалога с профсоюзами, передает ТАСС.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло
Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Конгресс США хочет выделить $280 млн на сдерживание России
Конгресс США предложил выделить не менее $280 млн на финансирование Фонда противостояния российскому влиянию в 2019–2020 годах, следует из законопроекта об ассигнованиях на реализацию бюджета Госдепартамента США.
Обновлено в 09:17
Общество
ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере
Обновлено в 09:15
Политика
Парубий учуял «запах горящих шин» в воздухе
Председатель Верховной рады Андрей Парубий обратился к своим подписчикам с просьбой "принюхаться". Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 08:59
Экономика
Сбербанк тестирует онлайн-переводы со снятием наличных без карты
Некоторые клиенты получили возможность отправлять онлайн-переводы людям без карт: получатель сможет снимать наличные в банкоматах или отделениях по коду.
Обновлено в 09:24
Авто
Ford выпустит новый электрический кроссовер в конце 2020 года
Представители Ford заявили, что выведут новый электрический кроссовер на рынок в конце 2020 года.
Обновлено вчера в 09:40
Авто
Стартовали заказы на самый мощный Volkswagen Touareg
В Европе начали принимать предварительные заказы на самую производительную версию Volkswagen Touareg, которая оснащается дизельным двигателем V8.
Обновлено вчера в 08:14
Технологии
Построена гигантская электротурбина из конструктора LEGO
Мощность станции составляет 258 мегаватт, в конструкцию входит гигантская ветряная турбина, собранная целиком из конструктора LEGO.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет
Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Москве осужден киллер из 90-х, ошибочно расстрелявший автомеханика вместо бизнесмена
Суд в Москве приговорил к 9,5 года колонии киллера из 90-х Роберта Березина, по ошибке расстрелявшего водителя вместо бизнесмена.
Обновлено в 08:25
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Хоккей
Артем Зуб внесен в заявку сборной России на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России внес в заявку команды на чемпионат мира защитника Артема Зуба, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Вилли Токарева доставили в реанимацию
Известный российский певец Вилли Токарев сегодня был доставлен в реанимацию после обращения к московским врачам, пишет канал Mash.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено вчера в 14:27
Армия и оружие
РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
По данным РВСН, комплексы "Авангард" заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области.
Обновлено в 08:31
Авто
Раскрыта внешность нового Opel Corsa
В Сети появились официальные фотографии нового Opel Corsa.
Обновлено в 06:44
Политика
Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Россией.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Кино
Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет
Режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино, которому 27 марта исполнилось 56 лет, до прошлого года оставался убежденным холостяком.
Обновлено в 09:24
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Медведчук призвал Зеленского законно разогнать Раду
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Раду надо не распускать, а ее необходимо "разогнать", сделав это законно.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00