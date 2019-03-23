Интернет

В мессенджере WhatsApp появятся новые функцииSputnik Таджикистан 02:02

В популярном мессенджере WhatsApp появятся две новые функции, сообщает портал WABetaInfo. После обновления пользователи смогут получить дополнительную информацию о полученных сообщениях и выявлять спам.
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WhatsApp внедряет новые функции

News.ru01:24

В WhatsApp появятся новые функции

URA.Ru01:45

В WhatsApp появятся новые функции

Известиявчера в 23:39

WhatsApp получит новую опцию по борьбе со спамом

Телеканал 360°02:24

В WhatsApp появятся функции для борьбы со спамом

Говорит Москва02:19

В WhatsApp появятся новые функции

РИА Новостивчера в 23:01

В WhatsApp появятся новые функции

Аргументы и Факты00:24
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Происшествия

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Обновлено вчера в 14:50
Политика

Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Общество

Крымчане выступили против креветочной фермы на месте «КаZантипа»

Жители Крыма организовали акцию протеста против строительства креветочной фермы на косе между селом Поповка и поселком Штормовое, где ранее проходил музыкальный фестиваль «КаZантип».
Обновлено в 07:26
Политика

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:04
Происшествия

В Кузбассе прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне»

Сегодня, 23 марта, в храмах Кузбасса прошёл поминальный молебен по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 01:10
Здоровье

Бесполому ребенку восстановят половые органы в Петербурге

Андрологи проведут уникальную пластическую операцию восьмимесячному ребенку, родившемуся без половых органов.
Обновлено вчера в 13:59
Армия и оружие

ВСУ почти 70 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

Обновлено вчера в 07:15
Политика

Врио губернатора Андрей Чибис прибыл в Мурманск

Напомним, Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта, когда Марина Ковтун официально заявила о своей отставке.
Обновлено в 06:03
Политика

Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Хоккей

«Вашингтон» дома проиграл «Миннесоте», у Овечкина «-2»

Обновлено вчера в 21:39
Политика

Около 2,5 тыс человек пришли на митинг КПРФ в центре Москвы

Обновлено в 06:15
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Общество

Введение в строй Центра самбо в Москве ожидается в 2021-2022 годах

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков сообщил РИА Новости, что строительство Центра самбо в Москве предполагается завершить в конце 2021-го - начале 2022 года, комплекс будет находиться в Лужниках.
Обновлено в 05:18
Общество

Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

Обновлено в 07:12
Политика

Порошенко прокомментировал встречу Бойко с Путиным

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что визит участника президентской гонки Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор - Право народа» Виктора Медведчука в Москву и их переговоры с руководством правительства России и «Газпрома» направлены против украинской экономики.
Обновлено в 07:17
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Россиянина задержали на Бали за контрабанду орангутанга

Обновлено в 03:21
Происшествия

Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске

Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.
Обновлено в 01:06
Авто

Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом

Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.
Обновлено вчера в 09:14
Финансы

Прогноз: рубль порекомендует использовать позитив и заранее купить валюту для отпуска

Мягкая тревожность Как и предполагалось, российская валюта получила еще одну неделю позитива.
Обновлено в 05:23
Политика

Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Политика

Астану официально переименовали в Нур-Султан

"Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в документе.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, напавшего на офис Сбербанка

"В результате оперативных действий службы безопасности банка и правоохранительных органов злоумышленника удалось задержать", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщиков США над Балтикой

За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Происшествия

За прибавку к пенсии в 1,5 тысячи рублей к стенке и руки за голову

Причиной послужила ежемесячная прибавка к пенсии в размере 1,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Обновлено в 04:07
Единоборства

Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).
Обновлено в 02:44
Спорт

Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде

Обновлено в 03:21
Политика

В конгрессе допустили новые обвинения после расследования Мюллера

Новые обвинения в рамках расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией может предъявить не офис спецпрокурора Роберта Мюллера, а другие инстанции.
Обновлено в 04:32
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