Интернет
В мессенджере WhatsApp появятся новые функцииSputnik Таджикистан 02:02
В популярном мессенджере WhatsApp появятся две новые функции, сообщает портал WABetaInfo. После обновления пользователи смогут получить дополнительную информацию о полученных сообщениях и выявлять спам.
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Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Крымчане выступили против креветочной фермы на месте «КаZантипа»
Жители Крыма организовали акцию протеста против строительства креветочной фермы на косе между селом Поповка и поселком Штормовое, где ранее проходил музыкальный фестиваль «КаZантип».
Обновлено в 07:26
Политика
Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Кузбассе прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне»
Сегодня, 23 марта, в храмах Кузбасса прошёл поминальный молебен по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 01:10
Здоровье
Бесполому ребенку восстановят половые органы в Петербурге
Андрологи проведут уникальную пластическую операцию восьмимесячному ребенку, родившемуся без половых органов.
Обновлено вчера в 13:59
Армия и оружие
ВСУ почти 70 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Врио губернатора Андрей Чибис прибыл в Мурманск
Напомним, Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта, когда Марина Ковтун официально заявила о своей отставке.
Обновлено в 06:03
Политика
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Хоккей
«Вашингтон» дома проиграл «Миннесоте», у Овечкина «-2»
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Около 2,5 тыс человек пришли на митинг КПРФ в центре Москвы
Обновлено в 06:15
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Общество
Введение в строй Центра самбо в Москве ожидается в 2021-2022 годах
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков сообщил РИА Новости, что строительство Центра самбо в Москве предполагается завершить в конце 2021-го - начале 2022 года, комплекс будет находиться в Лужниках.
Обновлено в 05:18
Политика
Порошенко прокомментировал встречу Бойко с Путиным
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что визит участника президентской гонки Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор - Право народа» Виктора Медведчука в Москву и их переговоры с руководством правительства России и «Газпрома» направлены против украинской экономики.
Обновлено в 07:17
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Россиянина задержали на Бали за контрабанду орангутанга
Обновлено в 03:21
Происшествия
Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске
Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.
Обновлено в 01:06
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.
Обновлено вчера в 09:14
Финансы
Прогноз: рубль порекомендует использовать позитив и заранее купить валюту для отпуска
Мягкая тревожность Как и предполагалось, российская валюта получила еще одну неделю позитива.
Обновлено в 05:23
Политика
Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Политика
Астану официально переименовали в Нур-Султан
"Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в документе.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, напавшего на офис Сбербанка
"В результате оперативных действий службы безопасности банка и правоохранительных органов злоумышленника удалось задержать", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщиков США над Балтикой
За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Происшествия
За прибавку к пенсии в 1,5 тысячи рублей к стенке и руки за голову
Причиной послужила ежемесячная прибавка к пенсии в размере 1,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:32
Единоборства
Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218
Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).
Обновлено в 02:44
Спорт
Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде
Обновлено в 03:21
Политика
В конгрессе допустили новые обвинения после расследования Мюллера
Новые обвинения в рамках расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией может предъявить не офис спецпрокурора Роберта Мюллера, а другие инстанции.
Обновлено в 04:32