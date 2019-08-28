Недвижимость
РБКВ мэрии объяснили рост стоимости квартир в домах реновации
Сегодня аналитики сервиса объявлений ЦИАН сообщили, что стоимость жилья в пятиэтажках, подпавших под реновацию, в среднем поднялась на 10%, до 189,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Рост цен происходит на фоне значительного увеличения объема предложения, отметили эксперты.
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с чего всё началось
Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать. За год объем предложения вырос почти в полтора раза, а стоимость квадратного метра в таких домах увеличилась в среднем на 10%.Коммерсантъвчера в 18:42
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Динамика цен и предложения недвижимости в домах, вошедших в программу реновации
Коммерсантъвчера в 18:42
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