Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать. За год объем предложения вырос почти в полтора раза, а стоимость квадратного метра в таких домах увеличилась в среднем на 10%.

с чего всё началось

Сегодня аналитики сервиса объявлений ЦИАН сообщили, что стоимость жилья в пятиэтажках, подпавших под реновацию, в среднем поднялась на 10%, до 189,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Рост цен происходит на фоне значительного увеличения объема предложения, отметили эксперты.

В мэрии объяснили рост стоимости квартир в домах реновации

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