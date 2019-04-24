Происшествия

В мэрии Якутска проводят обыскиРИА Новости вчера в 23:41

Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
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В мэрии Якутска проводят обыски

РИА Новостивчера в 23:41

Следственные мероприятия проводятся в кабинете начальника управления в мэрии Якутска

ТАССвчера в 21:58

Обыски проходят в мэрии Якутска

Интерфакс - Россиявчера в 23:02

Обыски начались в кабинете начальника управления в администрации Якутска

Московский Комсомолецвчера в 22:22

В Управлении физической культуры и спорта Якутска проходят обыски

Якутия 24вчера в 22:01

В администрации Якутска проводят обыски

RT на русскомвчера в 23:28

Обыски в мэрии Якутска

SakhaLife.ruвчера в 20:35
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Экономика

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено вчера в 06:01
Экономика

Президент Алжира назначил нового президента нефтегазовой компании Sonatrach

Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех во вторник назначил нового президента государственной нефтегазовой компании Sonatrach.
Обновлено вчера в 17:27
Политика

Ким Чен Ын отказался попробовать каравай

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Футбол

Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата

Обновлено вчера в 16:14
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика

Суд в Киеве потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

Украинский суд потребовал от следственных органов возбудить уголовное дело против пока еще президента страны.
Обновлено вчера в 08:55
Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Общество

Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений

Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено вчера в 07:28
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено вчера в 04:27
Транспорт

В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота»

Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие

На Камчатке корабли ТОФ атаковали «иностранную» субмарину

Обновлено вчера в 21:33
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Политика

Мэй пригласила Зеленского в Британию

Обновлено вчера в 14:58
Экономика

«Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамиду

Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ.
Обновлено вчера в 20:04
ЖКХ

Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором

Обновлено вчера в 14:51
Авто

Четыре обреченных автопроекта новой России

От неудач никто не застрахован. И у самых именитых компаний были проекты и модели, которые в истории сохранились как провальные.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков

В торговом центре Екатеринбурга тяжёлая конструкция упала на семерых несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей

«Бостон» обыграл «Торонто», командам предстоит седьмой матч

"Бостон" в гостях выиграл у "Торонто" (4:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 3-3.
Обновлено 21 апреля в 17:53
Экономика

Суд приостановил иск ВТБ к экс-владельцам «Трансаэро» на 250 млрд руб

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение приостановить производство по рассмотрению иска ВТБ о взыскании с бывшего руководства авиакомпании "Трансаэро" почти 250 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости".
Обновлено вчера в 12:24
Футбол

Лингвисты определили зачинщика драки с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 23:36
Политика

Янукович захотел вернуться на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Киев, когда победитель президентских выборов Владимир Зеленский возглавит государство.
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Украинская певица Maruv заявила, что ее вновь обокрали в аэропорту

Известная украинская певица Maruv заявила, что ее вновь обокрали во время перелета.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Культура

Девушка-фотограф из Самары взяла золото XVIII Молодежных Дельфийских игр России

Воспитанница самарской фотошколы ДДиЮТ Ирина Ленивцева завоевала золото XVIII Молодежных Дельфийских игр России.
Обновлено вчера в 05:23
Политика

Cенатор Сандерс предложил разрешить террористу Царнаеву голосовать

Претендент на номинацию Демократической партии в президенты США, сенатор от Вермонта Берни Сандерс считает, что исполнителю теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву следует разрешить голосовать на выборах, сообщает телеканал NBC News.
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

Пожары нанесли ущерб почти в 600 млн сельскому хозяйству Забайкалья

По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья пожарами, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
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