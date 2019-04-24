Происшествия
В мэрии Якутска проводят обыскиРИА Новости вчера в 23:41
Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
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Обыски начались в кабинете начальника управления в администрации Якутска
Московский Комсомолецвчера в 22:22
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Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено вчера в 06:01
Экономика
Президент Алжира назначил нового президента нефтегазовой компании Sonatrach
Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех во вторник назначил нового президента государственной нефтегазовой компании Sonatrach.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Футбол
Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата
Обновлено вчера в 16:14
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Суд в Киеве потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
Украинский суд потребовал от следственных органов возбудить уголовное дело против пока еще президента страны.
Обновлено вчера в 08:55
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Общество
Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений
Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено вчера в 07:28
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Транспорт
В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота»
Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие
На Камчатке корабли ТОФ атаковали «иностранную» субмарину
Обновлено вчера в 21:33
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Мэй пригласила Зеленского в Британию
Обновлено вчера в 14:58
Экономика
«Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамиду
Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ.
Обновлено вчера в 20:04
ЖКХ
Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором
Обновлено вчера в 14:51
Авто
Четыре обреченных автопроекта новой России
От неудач никто не застрахован. И у самых именитых компаний были проекты и модели, которые в истории сохранились как провальные.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков
В торговом центре Екатеринбурга тяжёлая конструкция упала на семерых несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
«Бостон» обыграл «Торонто», командам предстоит седьмой матч
"Бостон" в гостях выиграл у "Торонто" (4:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 3-3.
Обновлено 21 апреля в 17:53
Экономика
Суд приостановил иск ВТБ к экс-владельцам «Трансаэро» на 250 млрд руб
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение приостановить производство по рассмотрению иска ВТБ о взыскании с бывшего руководства авиакомпании "Трансаэро" почти 250 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости".
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
Лингвисты определили зачинщика драки с участием Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Янукович захотел вернуться на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Киев, когда победитель президентских выборов Владимир Зеленский возглавит государство.
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Украинская певица Maruv заявила, что ее вновь обокрали в аэропорту
Известная украинская певица Maruv заявила, что ее вновь обокрали во время перелета.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Культура
Девушка-фотограф из Самары взяла золото XVIII Молодежных Дельфийских игр России
Воспитанница самарской фотошколы ДДиЮТ Ирина Ленивцева завоевала золото XVIII Молодежных Дельфийских игр России.
Обновлено вчера в 05:23
Политика
Cенатор Сандерс предложил разрешить террористу Царнаеву голосовать
Претендент на номинацию Демократической партии в президенты США, сенатор от Вермонта Берни Сандерс считает, что исполнителю теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву следует разрешить голосовать на выборах, сообщает телеканал NBC News.
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Пожары нанесли ущерб почти в 600 млн сельскому хозяйству Забайкалья
По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья пожарами, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48