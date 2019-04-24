Происшествия
В мэрии Якутска проводят обыскиРИА Новости вчера в 23:41
По информации местных СМИ, обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. В пресс-службе МВД сообщили, что официальные комментарии по данному поводу будет позднее.
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Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Обновлено в 01:05
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Египтяне поддержали увеличение президентского срока в ходе референдума
Граждане Египта в ходе конституционного референдума большинством голосов поддержали увеличение президентского срока с четырех до шести лет, сообщил председатель Центризбиркома республики Ляшин Ибрагим во вторник, 23 апреля.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
В Московском зоопарке появились на свет птенцы кудрявого пеликана
Два птенца кудрявого пеликана появились на свет в столичном зоопарке с разницей в пять дней.
Обновлено в 00:35
Наука
В вейпах обнаружены следы бактериальных и грибковых токсинов
Исследователями из Гарварда обнаружены следы бактериальных и грибковых токсинов в 30% и 80% наиболее распространенных картриджей и жидкостей для вейпов.
Обновлено в 00:38
Гаджеты
Полная зарядка смартфона оказалась опасна для аккумулятора
Полная зарядка смартфона уменьшает срок службы аккумуляторной батареи, как и его полная разрядка.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Украинская певица Maruv заявила, что ее вновь обокрали в аэропорту
Обновлено вчера в 20:51
Культура
Скончался оператор клипов Киркорова и Распутиной Сергей Дубровский
Обновлено вчера в 19:24
Общество
Мэр Магнитогорска получил от главы области 560 обращений жителей
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Регион объявил конкурс на новую ледовую арену за 5,7 млрд
Обновлено в 00:02
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Политика
ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 06:49
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджете
Количество нарушений выросло более чем в пять раз за два года. Общая сумма нарушений составила около 294,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Политика
Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным выводит Эстонию на уровень других стран ЕС и НАТО.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Кино
Песня из 2-й серии финального сезона «Игры престолов» содержит спойлер
Сколько зарабатывают звёзды "Игры престолов" Согласно сюжету, в середине второй серии финального сезона "Игры престолов" несколько персонажей собрались для того, чтобы выпить в тишине перед надвигающимся вторжением Короля Ночи и его армии.
Обновлено 22 апреля в 09:03
Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова снялась в откровенной фотосессии в готическом образе
Узбекская и российская певица Наргиз Закирова снялась в откровенной фотосессии в готическом образе.
Обновлено в 00:52
Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:33
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе
Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.
Обновлено вчера в 03:47
Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в России
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии
Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
Обновлено вчера в 05:40
Экономика
Источники сообщили об интересе Сбербанка к торговому центру «Галерея»
В марте 2018 года газета "Ведомости" сообщала, что Morgan Stanley Real Estate Fund (MSREF) может продать торгово-развлекательный комплекс "Галерея" в Петербурге.
Обновлено в 01:18
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено вчера в 07:58