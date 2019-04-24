Происшествия
В мэрии Якутска проходят обыскиРИА Новости вчера в 23:41
Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Экономика
Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита
Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию
Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
Обновлено вчера в 20:11
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Энергетика
Бюджет выплатит нефтяникам 450 млрд рублей за стабильную цену бензина
В 2019 году правительство выплатит нефтяным компаниям - производителям бензина и дизельного топлива до 450 миллиардов рублей в качестве компенсации за то, что на своих заправках они сдерживают рост цен для конечного потребителя.
Обновлено в 05:47
Футбол
Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»
Обновлено в 05:09
Экономика
«Галактика» расширяет производство в Ленинградской области
24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
Обновлено в 03:00
Политика
В Кремле отказались поздравлять Владимира Зеленского
Победу Зеленского признал и его соперник на выборах, нынешний президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено 22 апреля в 08:46
Политика
Украина вышла из соглашений с СНГ о секретах в области изобретений
Речь идет о договорах по сохранности межгосударственных секретов в области изобретений, которые создали еще в Советском Союзе.
Обновлено в 05:48
Общество
Ливневые дожди надвигаются на Москву
Специалисты отметили, что благодаря дождям в городе станет немного свежее, передаёт центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:58
Политика
Янукович рассчитывает вернуться на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться в страну.
Обновлено в 00:58
Экономика
Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда
По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Наука
Из-за турбулентных волн в ядре резко меняются магнитные полюса Земли
Озвучена основная причина аномальной миграции магнитного полюса нашей планеты, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 05:16
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать машины в Монголии
«Lada начинает продажу автомобилей на рынке Монголии: "АвтоВАЗ" подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс"», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:25
Космос
На Марсе впервые зафиксировано землетрясение
Зонд InSight, предназначенный для изучения геологического строения Марса, произвёл успешную посадку на планету 26 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку
Обновлено вчера в 23:49
Политика
ФБР рассекретило документы о возможном бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 06:09
Авто
В Подмосковье начали строить завод японских грузовиков Hino
Церемония открытия завода по производству японских грузовых автомобилей Hino состоялась в городском округе Химки Московской области в среду, передает корреспондент РИА Недвижимость.
Обновлено в 04:19
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Общество
Навальный за год потратил на заграничные поездки 47 млн рублей
Пока семья блогера отдыхала в Египте, с кошелька было выведено 3 биткоина — свыше 1,3 миллиона рублей.
Обновлено в 04:50
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
В Сибири возбудили дело о сгоревших из-за пала травы домах
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело после крупного пожара в поселке Курундус Тогучинского района.
Обновлено в 04:50
Политика
Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Гаджеты
Meizu представила официально новый флагманский смартфон Meizu 16s
Китайская компания Meizu представила своим поклонникам новый флагманский смартфон Meizu 16, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить
За последние семь лет потребление алкоголя в России на душу населения снизилось почти в два раза.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
В Сирии прогремел мощный взрыв. Есть жертвы
По меньшей мере 9 человек погибли в результате сильного взрыва в Сирии. Об этом в среду, 24 апреля, сообщают местные источники.
Обновлено в 05:28
Экономика
Матвиенко отметила позитивные сдвиги в региональной бюджетной политике
В региональной бюджетной политике РФ наметились позитивные сдвиги, в результате удвоилось число субъектов федерации с профицитными бюджетами, а суммарные доходы регионов увеличились на 15%, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 06:03
Политика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском
Компания Nord Stream 2, строящая газопровод Северный поток-2 (СП-2), пригрозила судом Евросоюзу из-за новых положений Газовой директивы.
Обновлено в 05:42