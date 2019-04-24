Происшествия
Обыски проходят в мэрии ЯкутскаГазета.Ru 02:28
Отмечается, что в пресс-службе МВД подтвердили факт проведения обысков, но прокомментировать пообещали их позднее. В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
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