Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧСВести.Ru вчера в 23:01
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ. Мужчина подозревается в хищении крупной суммы денег, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Читы.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено в 05:53
Музыка
Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»
Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 17:25
Кино
«Король лев» стал лидером российского проката
Обновлено в 04:32
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Обновлено вчера в 21:22
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Стало известно, кто будет защищать уральского «гусара» Ширшикова
Уральский гусар Ярослав Ширшиков нашёл себе адвоката. Защищать его будет известный адвокат Роман Качанов.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото со свадьбы Бузовой и Тарасова
В Сети появилось архивное фото со свадьбы телеведущей и певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 01:50
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Обновлено в 05:32
Общество
Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
Второе место занимает Чечня, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8. Сложная ситуация также в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2).
Обновлено в 02:10
Кино
«Мстители: Финал» обошли «Аватар» и стали самым кассовым фильмом
Фильм Мстители: Финал собрал в мировом прокате 2,7902 млрд долларов.
Обновлено в 04:12
Происшествия
РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми
"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова
Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
В Омской области в ДТП погибли два человека
Два человека погибли и 11 пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Омской области, сообщили ТАСС в ГИБДД России.
Обновлено в 05:44
Общество
На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение
Синоптики Уральского Гидрометцентра и спасатели областного МЧС выступили с предупреждением o продлении штормового предупреждения еще на одни сутки.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Директора ФБК Ивана Жданова задержали у московской мэрии
Директор Фонда борьбы с коррупцией, независимый кандидат в Мосгордуму, которому ранее было отказано в регистрации Иван Жданов задержан за одиночный пикет у мэрии Москвы.
Обновлено в 06:01
Авто
Суперкар McLaren 720S сразился с Lamborghini Aventador S
Чтобы увидеть, насколько быстрым является McLaren 720S, CarWow выстроил в ряд Spyder вместе с Aventador S Roadster для серии тестов.
Обновлено вчера в 12:47
Кино
Вышел трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
Обновлено в 05:43
Политика
В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Хоккей
КХЛ утвердила дресс-код для хоккеистов
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения в регламенте лиги, по которому игроки команд должны приезжать на матчи в одежде формального стиля.
Обновлено в 05:17
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Политика
Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев
Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал итоги прошедших на Украине внеочередных парламентских выборов, отдельно отметив результаты партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Польше обнаружили тело российского ребенка
Пропавший в Польше ребенок из России найден мертвым, передал представитель полиции Польши Мариуш Мрожек.
Обновлено 20 июля в 12:24
Энергетика
Газпром продолжит строительство «Южного потока»
В «Газпроме» сообщили, что строительство линейной части газопровода позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края и обеспечит растущий спрос на газ в регионе, а так же в Крыму и на Ставрополье.
Обновлено в 04:47
Экономика
Операционная прибыль Hyundai Motor достигла максимума за два года
Благодаря высокому спросу на внедорожники компания смогла увеличить операционную прибыль во втором квартале на 30,2%, достигнув самого высокого за последние два года показателя $1,05 млрд.
Обновлено в 05:31