Происшествия

В мэрии Читы задержан сотрудник МЧСВести.Ru вчера в 23:01

Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ. Мужчина подозревается в хищении крупной суммы денег, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Читы.
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Происшествия

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РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми

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Чтобы увидеть, насколько быстрым является McLaren 720S, CarWow выстроил в ряд Spyder вместе с Aventador S Roadster для серии тестов.
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В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
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КХЛ утвердила дресс-код для хоккеистов

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения в регламенте лиги, по которому игроки команд должны приезжать на матчи в одежде формального стиля.
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