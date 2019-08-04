Футбол
В матче чемпионата Голландии на поле выбежала курицаNews.ru вчера в 09:57
На второй минуте матча первого тура чемпионата Голландии по футболу между «Хераклесом» и «Херенвеном» на поле выбежала белая курица. Газон был успыпан куриными яйцами, а главный арбитр матча остановил игру.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Выбежавшая на поле курица прервала матч чемпионата Голландии. Это оказалось акцией фанатов
Sport24.ruвчера в 11:03
В чемпионате Голландии на поле выбежала курица. Игроки ее ловили - стадион был в восторге
Спорт-Экспрессвчера в 09:50
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония выразила по дипломатическим каналам протест России в связи с учебными стрельбами в районе острова Кунашир, который Токио считает своей территорией, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
Бывшая российская футболистка умерла в 21 год
Футболистка московского «Чертаново», выступавшая в юниорской и молодежной сборной России, Анастасия Березина скончалась в возрасте 21 года.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено вчера в 05:03
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Число задержанных на акции протеста в Москве возросло до 948
По данным МВД, 948 человек задержано в ходе несогласованной акции протеста за честные выборы в центре Москвы.
Обновлено 03 августа в 15:39
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
Китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон с безрамочным дисплеем, на задней панели которого будет расположена солнечная батарея.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
Самолеты ТОФ провели разведку лесных пожаров в Якутии и Приамурье
Летчики продолжают выполнение задач. Сегодня утром Ту-142 взлетели с камчатского аэродрома Елизово.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Мэр Эль-Пасо ввел в городе режим «локального бедствия» после стрельбы
Мэр американского города Эль-Пасо (штат Техас) Ди Марго объявил о введении режима «локального бедствия».
Обновлено вчера в 23:18
Путешествия
Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты
Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.
Обновлено вчера в 20:43
Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено 03 августа в 12:24
Общество
Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло
По прогнозам синоптиков, небольшое потепление (до +18 °С днём) придёт в столицу во вторник, 6 августа, а на следующий день температура вернётся к климатической норме месяца.
Обновлено вчера в 05:15
Музыка
Тейлор Свифт пригласила поклонников в гости
Американская певица Тейлор Свифт предложила поклонникам посетить её дом, чтобы послушать новый альбом «Lover», который выйдет 23 августа.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Футбол
В «Зените» отреагировали на обвинения фанатов в расизме
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал реакцию иностранных СМИ на баннер болельщиков клуба в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых
Сестра стрелка, устроившего массовую стрельбу в городе Дейтоне в Огайо, была среди жертв, сообщил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции для журналистов, трансляцию вёл телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии
Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено вчера в 18:26
Общество
В Приморье объявлено штормовое предупреждение
Обновлено вчера в 23:54
Единоборства
Россия установила рекорд на «Танковом биатлоне»
Российская сборная справилась с этим за 18,55 минуты. Таким образом, РФ побила рекорд 2017 года в 20,58 минуты.
Обновлено вчера в 05:48
Футбол
Руни намерен вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни хочет вернуться в клуб в качестве тренера, передает The Sun.
Обновлено вчера в 10:31