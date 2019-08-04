Футбол

В матче чемпионата Голландии на поле выбежала курицаNews.ru вчера в 09:57

На второй минуте матча первого тура чемпионата Голландии по футболу между «Хераклесом» и «Херенвеном» на поле выбежала белая курица. Газон был успыпан куриными яйцами, а главный арбитр матча остановил игру.
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Выбежавшая на поле курица прервала матч чемпионата Голландии. Это оказалось акцией фанатов

Sport24.ruвчера в 11:03

В чемпионате Голландии на поле выбежала курица. Игроки ее ловили - стадион был в восторге

Спорт-Экспрессвчера в 09:50

Курица выбежала на газон в матче чемпионата Нидерландов

Матч ТВвчера в 10:16

Курица выбежала на газон в матче чемпионата Нидерландов

Sportbox.RUвчера в 10:16

Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курица

Soccer.ruвчера в 09:54

В Нидерландах во время матча на поле выбежала курица

Чемпионатвчера в 09:37

Во время матча чемпионата Нидерландов по футболу на поле выбежала курица

RT на русскомвчера в 10:17
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Политика

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Япония выразила по дипломатическим каналам протест России в связи с учебными стрельбами в районе острова Кунашир, который Токио считает своей территорией, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Футбол

Бывшая российская футболистка умерла в 21 год

Футболистка московского «Чертаново», выступавшая в юниорской и молодежной сборной России, Анастасия Березина скончалась в возрасте 21 года.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено вчера в 05:03
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

Число задержанных на акции протеста в Москве возросло до 948

По данным МВД, 948 человек задержано в ходе несогласованной акции протеста за честные выборы в центре Москвы.
Обновлено 03 августа в 15:39
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Гаджеты

Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей

Китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон с безрамочным дисплеем, на задней панели которого будет расположена солнечная батарея.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

Самолеты ТОФ провели разведку лесных пожаров в Якутии и Приамурье

Летчики продолжают выполнение задач. Сегодня утром Ту-142 взлетели с камчатского аэродрома Елизово.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

Мэр Эль-Пасо ввел в городе режим «локального бедствия» после стрельбы

Мэр американского города Эль-Пасо (штат Техас) Ди Марго объявил о введении режима «локального бедствия».
Обновлено вчера в 23:18
Путешествия

Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты

Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.
Обновлено вчера в 20:43
Здоровье

Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик

В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Интернет

Instagram и WhatsApp переименуют

Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено 03 августа в 12:24
Общество

Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло

По прогнозам синоптиков, небольшое потепление (до +18 °С днём) придёт в столицу во вторник, 6 августа, а на следующий день температура вернётся к климатической норме месяца.
Обновлено вчера в 05:15
Музыка

Тейлор Свифт пригласила поклонников в гости

Американская певица Тейлор Свифт предложила поклонникам посетить её дом, чтобы послушать новый альбом «Lover», который выйдет 23 августа.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено вчера в 10:53
Наука

Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском

Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Футбол

В «Зените» отреагировали на обвинения фанатов в расизме

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал реакцию иностранных СМИ на баннер болельщиков клуба в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Супруга президента Сирии вылечилась от рака

Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых

Сестра стрелка, устроившего массовую стрельбу в городе Дейтоне в Огайо, была среди жертв, сообщил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции для журналистов, трансляцию вёл телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии

Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено вчера в 18:26
Общество

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Обновлено вчера в 23:54
Единоборства

Россия установила рекорд на «Танковом биатлоне»

Российская сборная справилась с этим за 18,55 минуты. Таким образом, РФ побила рекорд 2017 года в 20,58 минуты.
Обновлено вчера в 05:48
Футбол

Руни намерен вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни хочет вернуться в клуб в качестве тренера, передает The Sun.
Обновлено вчера в 10:31
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Нидерландский футбольный клуб из города Алмело, основанный 3 мая 1903 года. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Полман», его вместимость составляет 13,5 тысяч зрителей. В сезоне 2018/19 клуб занял 7-е место в Эредивизи - Высшем дивизионе Нидерландов.
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