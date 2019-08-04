На второй минуте матча первого тура чемпионата Голландии по футболу между «Хераклесом» и «Херенвеном» на поле выбежала белая курица. Газон был успыпан куриными яйцами, а главный арбитр матча остановил игру.

В матче чемпионата Голландии на поле выбежала курица

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