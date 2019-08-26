В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх машин пострадали пять человек, в том числе один ребёнок. Все пострадавшие доставлены в больницы, а двое из них находятся в реанимационном отделении.

В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадали 5 человек – 2 в реанимации

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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