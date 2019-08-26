Происшествия
В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадали 5 человек – 2 в реанимацииREGNUM 23:07
В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх машин пострадали пять человек, в том числе один ребёнок. Все пострадавшие доставлены в больницы, а двое из них находятся в реанимационном отделении.
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На Объездной в Екатеринбурге столкнулись три иномарки, пострадали пять человек
Наша Газета (г. Екатеринбург)23:19
«У Mazda был зеленый»: подробности аварии на Объездной, где пострадали пять человек
Екатеринбург Онлайн21:56
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