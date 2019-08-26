В результате пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Почти все они находились в одном из автомобилей. В результате аварии на дороге образовалась серьезная пробка.

В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТП на Объездной

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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