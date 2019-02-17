Происшествия

В массовой драке в Москве погибли два человекаИзвестия 01:26

У станции метро «Волгоградский проспект» в Москве произошла массовая драка, в результате которой погибли два человека. Об этом стало известно РЕН ТВ в воскресенье, 17 февраля.
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с чего всё началось
— Один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда скорой помощи, второй мужчина умер в больнице, — говорится на официальном сайте
 СК РФ по Москве.
Вечерняя Москва03:20

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Опубликовано видео массовой драки в Москве

РИА Новости07:52

Смертельная драка между сотрудниками автомойки в Москве попала на видео

РИАМО06:27

СКР опубликовал видео массовой драки на Волгоградском проспекте в Москве

Говорит Москва06:56

СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек после драки на юго-востоке Москвы

Агентство Москва02:40

В драке на юго-востоке Москвы участвовали 10 человек

ТАСС02:57

СК РФ выясняет обстоятельства драки на Волгоградском проспекте

Вечерняя Москва03:20

Возбуждено дело после гибели двоих человек в драке на Волгоградском проспекте

РЕН ТВ02:39
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Происшествия

Неизвестные повесили российский флаг на соборе в Солсбери

Неизвестные повесили российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В потасовке на Центральном телеграфе в Москве погиб мужчина

Во время потасовки с охранником на проходной Центрального телеграфа в Москве погиб мужчина.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Мариинский театр эвакуировали из-за сообщения о минировании

Обновлено в 06:01
Политика

Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»

Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека

Обновлено в 07:02
Спорт

Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира в итальянском Конье.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В московском метро студент попал под поезд

Студент одного из вузов Москвы попал под поезд метро.
Обновлено в 07:34
Экономика

Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA

Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Обновлено в 07:09
Политика

Лавров пожалел американцев, не понимающих бесполезность санкций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря об очередном пакете санкций, который готовят США в отношении России, заявил, что ему жаль американцев, которые еще не поняли бесполезность этих ограничений.
Обновлено в 07:12
Спорт

Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве

В Москве стартовал этап Гран-при по художественной гимнастике - первый этап серии Гран-при в новом сезоне.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

Во Франции «желтые жилеты» отмечают трехмесячный юбилей протестов

Всего же по данным французского МВД в акциях протеста по стране приняли участие 41500 "жилетов", что на десять тысяч меньше, чем неделю назад.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Два торговых центра в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:44
Происшествия

В Сургуте обезврежена «спящая ячейка» запрещенной ИГИЛ

В Сургуте силовики обезвредили спящую ячейку запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Обновлено в 06:23
Футбол

«Реал» на своём поле проиграл «Жироне» в 24-м туре Примеры

Обновлено в 07:58
Армия и оружие

В США не хотят, чтобы Асад вернул контроль над северо-востоком Сирии

Соединенные Штаты не хотят, чтобы правительство президента Башара Асада вернуло контроль над северо-востоком Сирии.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Глава вологодского отделения движения «За права человека» рассказал о задержании и досмотре на вокзале в Череповце

В Череповце 16 февраля полицейские сняли с поезда главу вологодского отделения общественного движения «За права человека» Григория Винтера, досмотрели его вещи и составили административный протокол.
Обновлено в 08:02
Политика

В Гаити митингующие сожгли флаг США и призвали на помощь Россию

Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Эвакуация из обрушившегося корпуса ИТМО в Петербурге завершена

Спасатели завершили эвакуацию людей из здания ИТМО, где во время занятий произошло обрушение перекрытий.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража

Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Политика

Волкер заявил, что Россия взяла паузу в переговорах по Донбассу

Россия не проявляет интереса ко встрече и не желает предпринимать действий по урегулированию конфликта в Донбассе во время президентской кампании на Украине, заявил представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

ОАЭ попросили Россию модернизировать комплекс «Панцирь»

Объединенные Арабские Эмираты попросили Россию модернизировать направляемые в эту страну комплексы «Панцирь-С1», заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» рассказал о работе над безэкипажным танком будущего

Корпорация «Уралвагонзавод» формирует облик безэкипажного танка будущего, сообщил гендиректор – главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в «Уралвагонзавод») Андрей Терликов.
Обновлено в 06:21
Экономика

Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы

Сообщения об имевшихся у государства планах изымать сверхдоходы у крупного бизнеса не соответствуют действительности, заверил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:02
Единоборства

Минаков потерпел первое поражение в карьере

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Перестрелка произошла на севере столицы

По свидетельствам очевидцев на севере Москвы в воскресенье, 17 февраля, произошла перестрелка.
Обновлено в 07:54
Общество

В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян

Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Глыба льда упала на девочку в Петербурге

Обновлено в 06:00
Футбол

Поляков: спасибо Лукашенко и Путину за новый лимит, мы практически одна страна

Защитник «Урала» Денис Поляков прокомментировал новость, что со следующего сезона белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России.
Обновлено в 05:19
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