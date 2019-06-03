Происшествия
В массовой драке под Красногорском убили военнослужащегоТАСС вчера в 16:12
Молодой человек убит в ходе массовой драки, которая произошла в деревне Путилково близ Красногорска. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области.
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СК возбудил уголовное дело после убийства мужчины в городском округе Красногорск
Агентство Москвавчера в 16:40
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Футбол
«Зенит» заинтересовался полузащитником «Штутгарта»
Санкт-петербургский "Зенит" возобновил интерес к полузащитнику немецкого "Штуттгарта" Сантьяго Аскасибару и может приобрести его в текущее трансферное окно.
Обновлено в 10:40
Политика
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Гаджеты
Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона
Обновлено в 08:40
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Парголово умер 50-летний мужчина на квадроцикле
По Вокзальному шоссе в Парголово на квадроцикле двигался мужчина, который съехал в канаву и умер.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко расстроила поклонников своей худобой
Артистка позирует в купальнике, не стесняясь своих торчащих ребер. "Накормить бы тебя" — пишет расстроенный поклонник.
Обновлено вчера в 23:08
Гаджеты
AMD и Samsung объявили о стратегическом партнёрстве в области графики
Совершенно неожиданно компании AMD и Samsung Electronics объявили сегодня о заключении стратегического соглашения о многолетнем партнёрстве в области графики.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Футбол
Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём «твиттере» прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Симферополе обнаружен схрон с оружием
"Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Опубликованы кадры удара израильских военных по объектам в Сирии, в результате чего погибли три человека, еще семеро получили ранения.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы
Один человек погиб при пожаре в квартире на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер показала взрослого сына-красавца
Певица впервые показала свое наследника. Надежда Мейхер предпочитает скрывать от посторонних свою семью – мужа и троих детей.
Обновлено 01 июня в 06:00
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
Общество
В Сибири студентам вуза из-за высокой успеваемости снизили стипендии
По информации местных СМИ, снижение стипендий связано с тем, что число первокурсников выросло на 400 человек, однако представители вуза объяснили ситуацию высоким уровнем успеваемости всех учащихся.
Обновлено в 08:56
Политика
Пресс-секретарь Зеленского раскрыла подробности тайной встречи президента с олигархом Пинчуком
По словам Мендель, предприниматель приезжал в Администрацию президента, сопровождая второго президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:07
Здоровье
«Живой Шемур» дал разъяснения по пробам воды. Североуральцам это нужно
Возмутило Лилию Загидулловну не то, что в принципе редакция пишет о загрязнении рек – женщина согласна, что говорить об этом нужно, а то, как неграмотно подана информация.
Обновлено в 07:46
Футбол
Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»
Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Наука
Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме
Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено 31 мая в 09:57
Политика
В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58