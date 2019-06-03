Происшествия
СК установил всех участников драки в Подмосковье, где убили бойца ГРУNews.ru 06:37
Следователи установили личности всех участников массовой драки в Подмосковье, в результате которой был убит бывший военнослужащий Никита Белянкин. Об этом заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
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СК возбудил уголовное дело после убийства мужчины в городском округе Красногорск
Агентство Москвавчера в 16:40
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