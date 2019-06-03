Происшествия

СК установил всех участников драки в Подмосковье, где убили бойца ГРУNews.ru 06:37

Следователи установили личности всех участников массовой драки в Подмосковье, в результате которой был убит бывший военнослужащий Никита Белянкин. Об этом заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
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СК установил участников драки, где убит военнослужащий

Москва 2406:04

СК возбудил дело по факту убийства военнослужащего в массовой драке под Красногорском

РЕН ТВвчера в 16:49

СК установил участников массовой драки в Подмосковье, где убит военнослужащий

ТАСС05:44

В Подмосковье мужчину зарезали в массовой драке

Российская газетавчера в 17:14

Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-военный

RT на русском06:03

СК возбудил уголовное дело после убийства мужчины в городском округе Красногорск

Агентство Москвавчера в 16:40

В Подмосковье во время драки зарезали мужчину

РИА Новостивчера в 16:36
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Происшествия

СК возбудил дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот»

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот» с ущербом в более чем 2,5 млрд рублей.
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Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
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В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
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Транспорт

Станцию метро «Проспект Мира» в Москве закроют на вход утром 4 июня

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По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
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Армия и оружие

В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Происшествия

СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье

Обновлено в 11:38
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
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Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить их полномочия на июньской сессии Ассамблеи.
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«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте

Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей

В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
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Volvo запустила длительную аренду автомобиля

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Skoda представила новый кроссовер

Компания Skoda представила новый концептуальный кроссовер под названием Vision GT.
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Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
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Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
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Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
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Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
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Культура

На ПМЭФ-2019 обсудят господдержку кино

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«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников

"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено в 11:42
Общество

В Самарской области отключают аналоговое вещание

Напомним, проект перехода с аналогового на цифровое вещание стартовал в феврале 2019 года и осуществляется в 4 этапа, в ходе первых двух этапов на «цифру» уже перешли 28 регионов.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Общество

Суд оштрафовал организатора протестов в Екатеринбурге

Суд оштрафовал организатора митингов против храма в Екатеринбурге, представительницу движения «Парки и скверы» Анну Балтину на 20 тысяч рублей, сообщает РБК.
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Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

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Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
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