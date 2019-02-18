Футбол
В марте «Зенит» сыграет в Петербурге с «Аустрией»78.ru 07:45
Петербургский «Зенит» во время перерыва на матчи сборных в марте проведёт товарищеский матч с австрийским клубом «Аустрия». Как сообщает Vienna.at, встреча состоится 23 марта на «Газпром Арене». В настоящий момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая на одно очко «Краснодар».
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Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 08:39, Ашберн
Происшествия
В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник местной колонии
Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника местной исправительной колонии №1 (ИК-1) Дмитрия Николаева по делу о пытках заключенных, сообщает фонд "Общественный вердикт".
Обновлено в 08:00
Политика
Бизнес-омбудсмен назвал незаконным арест основателя Baring Vostok
Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал дело Baring Vostok "чистейшей воды" корпоративным спором.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Москве задержали ударившего полицейского школьника
Полицейские задержали одного из учеников московской школы за то, что, проиграв спор, он ударил стража порядка.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В центре Донецка прогремело три взрыва
По другим данным, речь идет сразу о трех взрывах, два из которых прогремели рядом с гостиницей, в которой живут представители миссии ОБСЕ.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Потерявшийся шестилетний ребёнок провёл ночь в парке «Лосиный остров»
В Москве потерявшийся шестилетний мальчик провёл ночь в заповеднике «Лосиный остров».
Обновлено в 06:56
Общество
Связанный с Ролдугиным фонд получил лицензию на продажу алкоголя
Образовательный фонд для одаренных детей «Талант и успех» 14 февраля получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, следует из данных базы СПАРК.
Обновлено в 08:02
Экономика
Чемезов заявил о потребности ОАК в дополнительных средствах
Честно говоря, не очень хорошее впечатление производит. Там порядка 240–250 млрд руб. требуется дополнительных средств.
Обновлено в 07:49
Авто
Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus
Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов получит более трети акций ООО «Аурус» — компании, которая производит автомобили класса люкс Aurus.
Обновлено в 03:58
Энергетика
В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%
Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 08:30
Политика
Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены
Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Финансы
Размещение средств ФНБ принесло в бюджет России более 70 млрд рублей
Размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на валютных счетах Центробанка России за 2018 год принесло совокупную доходность в размере 0,63% годовых в корзине разрешенных иностранных валют и 18,33% годовых в рублевом выражении, а общий доход от размещения средств фонда за этот период составил 70,52 млрд рублей.
Обновлено в 07:24
Политика
Песков прокомментировал блокировку страниц RT в Facebook
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блокировка страниц телеканала RT в социальной сети Facebook является давлением на СМИ.
Обновлено в 06:22
Общество
Россияне увидят суперлуние года
Жители всей России смогут увидеть суперлуние, то есть время, когда Луна будет самой большой в 2019 году.
Обновлено в 03:02
Спорт
Гараничев пропустит чемпионат Европы по биатлону
Как сообщает официальный сайт союза биатлонистов России, Евгений Гараничев, заявленный ранее на участие в чемпионате Европы, пропустит соревнования по рекомендации врачей.
Обновлено в 08:27
Политика
Тележурналист Андрей Караулов рассказал о встрече с вымышленным китайским министром
Тележурналист написал, что на петербургском саммите «Евразийские технологии 2019» Джиан Минг отказался подать руку Анатолию Чубайсу.
Обновлено в 06:35
Экономика
Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь
Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Завод по производству АК в Венесуэле планируется достроить в 2019 году
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле планируется завершить до конца 2019 года, передает «Интерфакс».
Обновлено в 08:03
Политика
Порошенко уволил советника, который захотел стать президентом
Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, который зарегистрирован кандидатом в президенты на выборы 31 марта, сообщает администрация украинского президента.
Обновлено в 07:51
Технологии
Kaspersky Lab зафиксировала всплеск атак банковских троянцев в России
"Лаборатория Касперского" фиксирует всплеск атак банковских троянцев Buhtrap и RTM в России, начавшийся во второй половине 2018 года и продолжающийся в текущем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Российская армия начала тестировать новый ручной пулемет Калашникова
В вооруженные силы поступили опытные образцы нового ручного пулемета Калашникова РПК-16, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 06:12
Политика
В Европе отказались от Sukhoi Superjet
Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 00:16
Политика
Nord Stream 2 уложил более половины газопровода «Северный поток — 2»
Компания-оператор строительства газопровода "Северный поток—2" - Nord Stream 2 AG - уложила около 700 километров этого трубопровода, уже более половины газопровода, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак министру экономики и энергетики ФРГ Петеру Альтмайеру.
Обновлено в 08:07
Политика
«Сергей давно кремирован»: племянница Скрипаля считает, что он мертв
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что его уже давно нет в живых.
Обновлено в 04:04
Общество
В Гидрометцентре предупредили о -16 °С в ночь на 23 февраля в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 23 февраля в Москве ожидается до -16 °С.
Обновлено в 07:13
Экономика
Арест главы Baring Vostok ударил по акциям «Яндекса»
До начала падения с начала этого года котировки «Яндекса» поднялись на 17%.Ранее глава группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож прокомментировал арест Калви и его партнеров, отметив, что всегда Baring Vostok была «стандартом законности для рынка».
Обновлено в 05:03