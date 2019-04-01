В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублейLenta.ru 10:52

Дорогие мои бедняки! Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве. Так что кушайте на здоровье. Все по-честному: для богатых — Москва, для бедных — Слобода.

Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей

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