Футбол
В магазине «Зенита» появились в продаже футболки МалкомаСоветский спорт 05:03
Футболки Зенита с фамилией Малком и восьмым номером уже появились в продаже в клубном магазине, сообщает Sport24.ru. 22-летний бразилец уже прибыл в Санкт-Петербург и выложил в инстаграме видео с прогулки по Невскому проспекту.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
Общество
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Теннис
Мария Шарапова прекратит работу с тренером Хогстедтом
Обновлено в 04:33
Гаджеты
Xiaomi собирается анонсировать новый геймпад для Redmi K20
На своей официальной странице на Weibo компании поделилась, что собирается анонсировать новые игровые продукты и опубликовала анонс, недавно выпущенного Redmi K20.
Обновлено в 02:31
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Здоровье
Владислав Иноземцев об искаженной реальности в здравоохранении
В результате показатели смертности в 2019 году стали увеличиваться на десятки процентов, а население страны за первые пять месяцев этого года сократилось на 180 тыс. человек.
Обновлено в 01:12
Политика
МИД объявил о прекращении действия ДРСМД
Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
Обновлено в 04:43
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области
Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.
Обновлено в 04:05
Политика
Россия, Турция и Иран примут меры для безопасности населения в Идлибе
Страны-гаранты астанинского процесса - РФ, Турция и Иран - договорились принять практические меры для безопасности мирного населения в сирийском Идлибе, где объявлено перемирие.
Обновлено в 04:37
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
В Москве мужчина насиловал свою дочь на протяжении 18 лет
Вечером в среду, 31 июля, в московское отделение полиции обратилась 31-летняя девушка с заявлением на своего отца, который насиловал ее восемнадцать лет - все началось, когда она была еще несовершеннолетний.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
Убийство полицейского в Сургуте: возбуждено уголовное дело
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено вчера в 13:17
Авто
Названы топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском рынке
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых дизельных автомобилей на рынке РФ.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках
Пресненский суд Москвы арестовал участника митинга 27 июля Ивана Подкопаева по делу о массовых беспорядках.
Обновлено в 05:09
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Политика
Сеул исключит Токио из белого списка торговых партнёров
Как сообщает РИА Новости, ранее Япония решила исключить Южную Корею из списка стран с минимальными торговыми ограничениями на приобретение высокотехнологичной продукции и технологий.
Обновлено в 05:08
Финансы
Денежная база в России снизилась с 19 по 26 июля на 108,5 млрд рублей
На 19 июля денежная база в России равнялась 10547,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,03%, или на 108,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:08
Гаджеты
Пять смартфонов Lenovo презентовали в РФ
Модель была представлена на мероприятии как Lenovo ZP. Самым доступным смартфоном из представленных становится Lenovo A5.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
Обновлено в 02:53
Культура
Пермские власти дали новый повод для беспокойства Курентзиса
Дирижер Теодор Курентзис, объявивший об уходе из Пермского театра оперы и балета, пока не получал от краевых властей подтверждение проведения Дягилевского фестиваля в следующем году.
Обновлено в 03:01
Футбол
Шюррле заявил, что надеется снова забить в ворота ЦСКА
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле заявил, что надеется вновь забить гол в ворота ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53