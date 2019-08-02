Футболки Зенита с фамилией Малком и восьмым номером уже появились в продаже в клубном магазине, сообщает Sport24.ru. 22-летний бразилец уже прибыл в Санкт-Петербург и выложил в инстаграме видео с прогулки по Невскому проспекту.

В магазине «Зенита» появились в продаже футболки Малкома

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