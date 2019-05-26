В магазинах России станет меньше ценниковГазета.Ru 13:23

В магазинах станет меньше ценников. Минпромторг подготовил проект постановления, вносящий изменения в правила продажи отдельных видов товаров. Суть предлагаемых нововведений в том, что продавцам разрешат использовать единый ценник для одного наименования товара в ассортименте.

с чего всё началось

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников. Об том сообщает "Российская газета".

В магазинах России станет меньше ценников

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