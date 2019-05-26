Экономика

В магазинах России станет меньше ценниковГазета.Ru 13:23

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников. Об том сообщает "Российская газета".
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Йогурт без подробностей

В магазинах станет меньше ценников. Минпромторг подготовил проект постановления, вносящий изменения в правила продажи отдельных видов товаров. Суть предлагаемых нововведений в том, что продавцам разрешат использовать единый ценник для одного наименования товара в ассортименте.
Российская газета11:10

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В российских магазинах станет меньше ценников

News.ru12:16

Ценников в магазинах станет меньше

Телеканал 360°14:21

В магазинах России станет меньше ценников

Газета.Ru13:23

Минпромторг подготовил проект по сокращению количества ценников в магазинах

Аргументы и Факты15:37

Минпромторг сократит количество ценников в магазинах

Известия12:00

Йогурт без подробностей

Российская газета11:10

Оформление ценников решили упростить

Бизнес.Ру24 мая в 04:20
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Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Общество

Расследование «Вестей недели»: почему региональные перелеты «золотые», а тарифы - заоблачные

Речь пойдет о региональных авиаперевозках, где тарифы зачастую в разы больше, чем на международных рейсах.
Обновлено в 15:49
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в Москве

Как сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова, "следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)".
Обновлено в 14:12
Футбол

«Милан» обыграл СПАЛ, но не попал в Лигу чемпионов

«Милан» одержал победу над СПАЛ в заключительном туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Обновлено в 16:38
Гаджеты

Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS

Обновлено в 12:42
Гаджеты

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Общество

Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России

Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.
Обновлено в 17:30
Общество

Москва стала лидером по социальным расходам

У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Политика

Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Авто

Увлекательный видеотур: как производят моторы V8 AMG

Увлекательный видеотур по фабрике демонстрирует много интересных фактов о работе предприятия.
Обновлено в 07:43
Общество

Плакаты с «трусливым врио» Бегловым появились в Петербурге

Демократическое молодёжное движение «Время» разместило в Санкт-Петербурге плакаты, посвящённые врио губернатора Александру Беглову.
Обновлено в 08:58
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Хоккей

Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел

В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Политика

Меган Маркл отказалась обедать с Трампом

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась принимать участие в приемах и обедах в честь гостя.
Обновлено в 06:21
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Наука

В Коста-Рике вместо ягуара камеры засняли редкую кустарниковую собаку

Зоологи из Коста-Рики, занимающиеся изучением ягуаров, обнаружили на записи с автоматической видеокамеры двух кустарниковых собак, сообщает журнал Tropical Conservation Science.
Обновлено в 19:30
Происшествия

В Подмосковье ребенок оказался в реанимации после нападения собаки

Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах

Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.
Обновлено в 08:42
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
Общество

Чиновники смогут получать надбавки за наставничество

Российские чиновники могут начать получать новую надбавку к зарплате — за наставничество.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 19:06
Общество

Жители Соболевского района просят президента хоть чуть-чуть улучшить их жизнь

Жители Соболевского района направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой защитить местное население от «беззакония и бесправия».
Обновлено в 17:25
Гаджеты

Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
Обновлено в 17:32
Игры

В Mixer от Microsoft нашли страницы Fable IV и Saints Row V

Saints Row V (5 в первом ряду) Fable IV (2 во втором ряду) Возможно, обе игры представят на пресс-конференции Microsoft в рамках Е3 2019, которая начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:35
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
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