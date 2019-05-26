Экономика
В магазинах России станет меньше ценниковГазета.Ru 13:23
Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников. Об том сообщает "Российская газета".
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с чего всё началось
В магазинах станет меньше ценников. Минпромторг подготовил проект постановления, вносящий изменения в правила продажи отдельных видов товаров. Суть предлагаемых нововведений в том, что продавцам разрешат использовать единый ценник для одного наименования товара в ассортименте.Российская газета11:10
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