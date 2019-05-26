Экономика

В магазинах России станет меньше ценниковГазета.Ru 13:23

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников. Об том сообщает "Российская газета".
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Йогурт без подробностей

В магазинах станет меньше ценников. Минпромторг подготовил проект постановления, вносящий изменения в правила продажи отдельных видов товаров. Суть предлагаемых нововведений в том, что продавцам разрешат использовать единый ценник для одного наименования товара в ассортименте.
Российская газета11:10

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Минпромторг сократит количество ценников в магазинах

Известия12:00

Ценников в магазинах станет меньше

Телеканал 360°14:21

В магазинах России станет меньше ценников

Газета.Ru13:23

В российских магазинах станет меньше ценников

News.ru12:16

Минпромторг подготовил проект по сокращению количества ценников в магазинах

Аргументы и Факты15:37

Йогурт без подробностей

Российская газета11:10

Оформление ценников решили упростить

Бизнес.Ру24 мая в 04:20
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Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
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Происшествия

Вооруженное нападение на католическую церковь произошло в Буркина-Фасо

Обновлено в 14:27
Культура

«Темная ночь» зазвучала в Польше с новой силой

В Польше песню сочли враждебной пропагандой, ибо интонация и чувства поющего бойца Красной Армии слишком привлекательно человечны.
Обновлено в 14:46
Политика

Трамп встретился с новым императором Японии Нарухито

Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным главой государства, удостоившимся аудиенции у нового императора Японии Нарухито.
Обновлено в 22:32
Финансы

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
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Общество

Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей

Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено в 21:01
Политика

СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста

Обновлено в 21:57
Общество

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах

В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 22:56
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
Здоровье

Диспансеризация в Приморье вышла на новый уровень

Жителям Приморья организовали скрининги, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний По новому приказу Минздрава бесплатный профилактический медосмотр граждан всех возрастов является ежегодным, а диспансеризация проводится ежегодно для граждан старше 40 лет и раз в 3 года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет.
Обновлено в 22:23
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Обновлено в 08:16
Здоровье

Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары

Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
Обновлено вчера в 22:02
Космос

«Охотник за планетами» TESS открыл сразу три кометы у другой звезды

Космический телескоп TESS, предназначенный для поиска планет у других звёзд, принёс неожиданный "улов": астрономы нашли не экзопланеты, а экзокометы.
Обновлено 24 мая в 02:10
Политика

В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы

Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено в 01:37
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено в 20:30
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 18:35
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол

Тренером «Интера» станет Конте с зарплатой в €12 млн

Конте уволили из английского клуба летом 2018 года. В настоящее время пост главного тренера "Интера" занимает Лучано Спаллетти.
Обновлено в 21:45
Общество

Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба

Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено в 20:18
Экономика

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Происшествия

В Самарской области сельчанке после секса потребовалась помощь врачей

Курьезный случай произошел в одном из поселков под Сызранью в Самарской области, об этом сообщает КТВ-ЛУЧ.По данным издания, женщина, позвонившая в скорую помощь, в грубой форме требовала, чтобы ей срочно сделали прививку от туберкулеза.
Обновлено в 17:27
Экономика

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Обновлено в 17:00
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено в 16:07
Здоровье

В Баргузинскую ЦРБ отправили замминистра здравоохранения

В Бурятии в Баргузинскую центральную районную больницу отправили заместителя министра здравоохранения республики.
Обновлено в 22:23
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Политика

Медведев прокомментировал праймериз «Единой России»

Премьер министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" около 40% кандидатов младше 35 лет, это означает, что партия обновляется.
Обновлено в 14:37
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 22:15
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