В мае рост российского промпроизводства замедлился в пять разДавыдов.Индекс 12:15

Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства в России в мае 2019 года — до 0,9% в годовом выражении (по сравнению с 4,6% в апреле, то есть фактически в пять раз).

В мае рост российского промпроизводства замедлился в пять раз

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