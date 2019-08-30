Шоу-бизнес

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВ личной жизни Натальи Поклонской произошли радикальные перемены

В личной жизни российского парламентария Натальи Поклонской произошли кардинальные перемены. Политик не хочет делиться с общественностью подробностями случившегося. Два года назад Наталья Поклонская стала женой госслужащего Ивана Соловьева.
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с чего всё началось

Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, "о которых никто не догадывается" и которые она пока намерена сохранить в тайне.
РИА Новостивчера в 20:08

Подробнее о событии

Перемены в личной жизни: Поклонская сделала важное заявление

Дни.ру03:01

Поклонская рассказала о тайных переменах в личной жизни

URA.Ruвчера в 22:31

Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни

Газета.Ruвчера в 23:03

Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни

Lenta.ru00:02

Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни

News.ruвчера в 21:15

Поклонская заинтриговала сообщением о «тайных переменах» в личной жизни

Московский Комсомолецвчера в 20:46

Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

РИА Новостивчера в 20:08
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Авто

Начисление транспортного налога изменится

В Счетной палате отмечают, что бюджеты регионов недополучают средства с транспортного налога, поэтому порядок его начисления требуется изменить.
Deita.ru вчера в 11:45
Политика

Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Общество

Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России

Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Экономика

Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков

Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия 03:56
Кино

Меган Маркл хочет вернуться в кино

Принц Гарри поддержал желание своей супруги герцогини Сассекской Меган Маркл вернуться в кино.
Свободная Пресса 01:03
Общество

Россияне назвали самые чистые и грязные города страны

В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10 возможных.
Российская газета вчера в 20:15
Происшествия

30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Германии

В Германии в ДТП с автобусом пострадало 30 человек. Авария произошла в федеральной земле Бранденбург.
РЕН ТВ вчера в 22:37
Политика

Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана

ТАСС вчера в 17:26
Общество

Амфитеатр на Хохловской площади, где планировали провести дискуссию о студентах и политике, не будет работать

Амфитеатр на Хохловской площади, где сегодня планировали провести дискуссию о студентах и политике, не будет работать 30 августа.
Эхо Москвы 05:30
Здоровье

Эксперты назвали 6 фактов, доказывающих полезные свойства алкоголя

Ученые перечислили 6 фактов, которые доказывают пользу умеренного употребления алкогольных напитков, сообщает «МедикФорум».
Слово и Дело 00:18
Спорт

Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки в Красноярске.
BFM.ru 00:21
Космос

Оказавшись в космосе, гекконы принялись играть

Рептилии во время 30-дневной экспедиции активно играли кусочком кожи, слезшей с них в процессе линьки, а также ошейником, который один из гекконов смог снять с себя ещё до старта ракеты.
Популярная механика вчера в 08:14
Политика

В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными

Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Авто

BMW показала гибридный X5 xDrive45e

Немецкий автопроизводитель BMW подготовил для вывода на европейский рынок новую гибридную версию кроссовера X5 XDrive45e с подключаемым модулем, пишет Tarantas News.
Профиль 05:40
Политика

Meduza: казаков и ветеранов Донбасса отправят разгонять митинги

Кремль хочет привлечь к разгону митингов в Москве представителей местного казачества и «Союза ветеранов Донбасса», а также активистов связанных с этими организациями, сообщает «Медуза» со ссылками на свои источники близкие к казачеству, МВД и ФСБ.
МР7.ру 03:44
Гаджеты

К выходу готовится электроотвертка Xiaomi Mijia Wiha Electric

На площадке коллективного финансирования Xiaomi объявлен сбор средств на новую электрическую отвертку Mijia Wiha Electric.
Goroday.ru 05:13
Армия и оружие

Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 05:24
Политика

Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений

ТАСС 03:58
Культура

На стадионе в Санкт-Петербурге пройдет акция «День гимна»

1 сентября перед матчем между «Спартаком» и «Зенитом» на «Газпром Арене» пройдет общенациональная акция, посвященная юбилею гимна России.
Матч ТВ 05:39
Общество

Жителей России предостерегают от злоупотребления кофе

U74.Ru 02:30
Происшествия

Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому

По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Политика

Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами

Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Экономика

Троценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн

ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.
Интерфакс 03:48
Кино

Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Происшествия

Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ

РИА Новости 05:22
Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Газета.Ru 00:39
Происшествия

«Красное Сормово» организует похороны погибших при пожаре на заводе

РИА Новости 05:37
Происшествия

В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов

Российская газета 05:00
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с 5 октября 2016 года.
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