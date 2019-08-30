Шоу-бизнес
Актуальные НовостиВ личной жизни Натальи Поклонской произошли радикальные перемены
В личной жизни российского парламентария Натальи Поклонской произошли кардинальные перемены. Политик не хочет делиться с общественностью подробностями случившегося. Два года назад Наталья Поклонская стала женой госслужащего Ивана Соловьева.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, "о которых никто не догадывается" и которые она пока намерена сохранить в тайне.РИА Новостивчера в 20:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Поклонская заинтриговала сообщением о «тайных переменах» в личной жизни
Московский Комсомолецвчера в 20:46
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Авто
Начисление транспортного налога изменится
В Счетной палате отмечают, что бюджеты регионов недополучают средства с транспортного налога, поэтому порядок его начисления требуется изменить.
Deita.ru вчера в 11:45
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия 03:56
Кино
Меган Маркл хочет вернуться в кино
Принц Гарри поддержал желание своей супруги герцогини Сассекской Меган Маркл вернуться в кино.
Свободная Пресса 01:03
Общество
Россияне назвали самые чистые и грязные города страны
В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10 возможных.
Российская газета вчера в 20:15
Происшествия
30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Германии
В Германии в ДТП с автобусом пострадало 30 человек. Авария произошла в федеральной земле Бранденбург.
РЕН ТВ вчера в 22:37
Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
ТАСС вчера в 17:26
Общество
Амфитеатр на Хохловской площади, где планировали провести дискуссию о студентах и политике, не будет работать
Амфитеатр на Хохловской площади, где сегодня планировали провести дискуссию о студентах и политике, не будет работать 30 августа.
Эхо Москвы 05:30
Здоровье
Эксперты назвали 6 фактов, доказывающих полезные свойства алкоголя
Ученые перечислили 6 фактов, которые доказывают пользу умеренного употребления алкогольных напитков, сообщает «МедикФорум».
Слово и Дело 00:18
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки в Красноярске.
BFM.ru 00:21
Космос
Оказавшись в космосе, гекконы принялись играть
Рептилии во время 30-дневной экспедиции активно играли кусочком кожи, слезшей с них в процессе линьки, а также ошейником, который один из гекконов смог снять с себя ещё до старта ракеты.
Популярная механика вчера в 08:14
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Авто
BMW показала гибридный X5 xDrive45e
Немецкий автопроизводитель BMW подготовил для вывода на европейский рынок новую гибридную версию кроссовера X5 XDrive45e с подключаемым модулем, пишет Tarantas News.
Профиль 05:40
Политика
Meduza: казаков и ветеранов Донбасса отправят разгонять митинги
Кремль хочет привлечь к разгону митингов в Москве представителей местного казачества и «Союза ветеранов Донбасса», а также активистов связанных с этими организациями, сообщает «Медуза» со ссылками на свои источники близкие к казачеству, МВД и ФСБ.
МР7.ру 03:44
Гаджеты
К выходу готовится электроотвертка Xiaomi Mijia Wiha Electric
На площадке коллективного финансирования Xiaomi объявлен сбор средств на новую электрическую отвертку Mijia Wiha Electric.
Goroday.ru 05:13
Армия и оружие
Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 05:24
Культура
На стадионе в Санкт-Петербурге пройдет акция «День гимна»
1 сентября перед матчем между «Спартаком» и «Зенитом» на «Газпром Арене» пройдет общенациональная акция, посвященная юбилею гимна России.
Матч ТВ 05:39
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Политика
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Экономика
Троценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн
ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.
Интерфакс 03:48
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
РИА Новости 05:22
Происшествия
В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов
Российская газета 05:00
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33