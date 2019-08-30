Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, "о которых никто не догадывается" и которые она пока намерена сохранить в тайне.

с чего всё началось

В личной жизни российского парламентария Натальи Поклонской произошли кардинальные перемены. Политик не хочет делиться с общественностью подробностями случившегося. Два года назад Наталья Поклонская стала женой госслужащего Ивана Соловьева.

Авто Начисление транспортного налога изменится В Счетной палате отмечают, что бюджеты регионов недополучают средства с транспортного налога, поэтому порядок его начисления требуется изменить.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Общество Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.

Экономика Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Кино Меган Маркл хочет вернуться в кино Принц Гарри поддержал желание своей супруги герцогини Сассекской Меган Маркл вернуться в кино.

Общество Россияне назвали самые чистые и грязные города страны В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10 возможных.

Происшествия 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Германии В Германии в ДТП с автобусом пострадало 30 человек. Авария произошла в федеральной земле Бранденбург.

Здоровье Эксперты назвали 6 фактов, доказывающих полезные свойства алкоголя Ученые перечислили 6 фактов, которые доказывают пользу умеренного употребления алкогольных напитков, сообщает «МедикФорум».

Спорт Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки в Красноярске.

Космос Оказавшись в космосе, гекконы принялись играть Рептилии во время 30-дневной экспедиции активно играли кусочком кожи, слезшей с них в процессе линьки, а также ошейником, который один из гекконов смог снять с себя ещё до старта ракеты.

Политика В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Авто BMW показала гибридный X5 xDrive45e Немецкий автопроизводитель BMW подготовил для вывода на европейский рынок новую гибридную версию кроссовера X5 XDrive45e с подключаемым модулем, пишет Tarantas News.

Политика Meduza: казаков и ветеранов Донбасса отправят разгонять митинги Кремль хочет привлечь к разгону митингов в Москве представителей местного казачества и «Союза ветеранов Донбасса», а также активистов связанных с этими организациями, сообщает «Медуза» со ссылками на свои источники близкие к казачеству, МВД и ФСБ.

Гаджеты К выходу готовится электроотвертка Xiaomi Mijia Wiha Electric На площадке коллективного финансирования Xiaomi объявлен сбор средств на новую электрическую отвертку Mijia Wiha Electric.

Армия и оружие Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.

Культура На стадионе в Санкт-Петербурге пройдет акция «День гимна» 1 сентября перед матчем между «Спартаком» и «Зенитом» на «Газпром Арене» пройдет общенациональная акция, посвященная юбилею гимна России.

Происшествия Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.

Политика Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.

Экономика Троценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.

Кино Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".