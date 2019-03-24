Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молнияRT на русском 07:29

В самолёт авиакомпании «Победа», следовавший рейсом Казань — Сочи, ударила молния. Об этом информирует РБК со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта. «При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
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Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи

23 марта около 6 часов утра молния попала в фюзеляж самолета, летевшего из Казани в Сочи, при заходе на посадку в аэропорту Адлер.
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В Сочи молния ударила в самолет во время посадки

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В Сочи при заходе на посадку в самолет из Казани попала молния

Кубанские новости06:21

В Сочи при заходе на посадку в самолет попала молния

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Спорт

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Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
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Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке

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Названы страны, куда сложнее всего получить визу

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Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка

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Сергей Лазарев рассказал о выводах из прошлого Евровидения

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Стало известно о закупке Украиной 130 тысяч тонн российского бензина

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Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
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Как рассказал глава исследовательской группы Бенджамин Ти (Benjamin Tee), ученые хотели изготовить искусственный материал, который повторял бы водостойкую природу покрова медуз и одновременно реагировал бы на прикосновения.
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Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве

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