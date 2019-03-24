Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молнияRT на русском 07:29
В самолёт авиакомпании «Победа», следовавший рейсом Казань — Сочи, ударила молния. Об этом информирует РБК со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта. «При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
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с чего всё началось
23 марта около 6 часов утра молния попала в фюзеляж самолета, летевшего из Казани в Сочи, при заходе на посадку в аэропорту Адлер.РЕН ТВ04:08
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