Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молнияRT на русском 07:29

В самолёт авиакомпании «Победа», следовавший рейсом Казань — Сочи, ударила молния. Об этом информирует РБК со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта. «При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
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Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи

23 марта около 6 часов утра молния попала в фюзеляж самолета, летевшего из Казани в Сочи, при заходе на посадку в аэропорту Адлер.
РЕН ТВ04:08

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В летевший в Сочи самолет «Победы» попала молния

РБК05:57

Молния попала в самолет, следовавший из Казани в Сочи

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В Сочи при заходе на посадку в самолет из Казани попала молния

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РЕН ТВ04:28

В Сочи при заходе на посадку в самолет попала молния

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