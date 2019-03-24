Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молнияRT на русском 07:29
В самолёт авиакомпании «Победа», следовавший рейсом Казань — Сочи, ударила молния. Об этом информирует РБК со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта. «При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
23 марта около 6 часов утра молния попала в фюзеляж самолета, летевшего из Казани в Сочи, при заходе на посадку в аэропорту Адлер.РЕН ТВ04:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Здоровье
«Страшнее всего спрашивать маленькую дочь о смерти…»
Оказалось, моя двухлетняя дочь все чувствует, знает и понимает.
Обновлено в 18:06
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Спорт
Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону
Обновлено в 12:19
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Обновлено в 07:58
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Политика
Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО
Сербия не собирается становиться участником Организации Североатлантического договора (НАТО).
Обновлено в 17:42
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.
Обновлено в 18:05
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Интернет
«Варвара» поспорит с «Алисой»
После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России работают также Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
Обновлено в 17:52
Политика
Румыния решила перенести посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Общество
Полиция установила личности 400 «телефонных террористов» в России
Полиции стали известны личности порядка 400 «телефонных террористов», которые в этом году сообщали о минировании различных объектов в РФ, некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности, рассказал секретарь СБ РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».
Обновлено в 19:36
Футбол
Определились все участники Кубка Африки-2019
Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Технологии
В Петербурге начались испытания модели ледокола «Лидер»
В Северной столице начались тестирования модели ледокола «Лидер», который в перспективе должен стать самым мощным судном в своем классе.
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Общество
«Роскосмос» утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов
Госкорпорация "Роскосмос" подписала положение о проведении нового набора в отряд космонавтов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 20:08
Общество
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии Экспертно-аналитический центр Института экологии НИУ ВШЭ провел исследование (есть в распоряжении "Ъ") для "формирования целостной картины восприятия населением РФ проблем экологии и загрязнения окружающей среды" к заседанию президиума Госсовета (пройдет в апреле).
Обновлено в 17:52
Происшествия
Ребенок из детского лагеря в Ленинградской области пропал в лесу
Одиннадцатилетняя ученица детского оздоровительного лагеря "Пионер" пропала в лесу в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области после тренировки по лыжам.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Лиза Триандафилиди разводится спустя четыре месяца после свадьбы
Лиза Триандафилиди сегодня сообщила новость, которая ошарашила ее поклонников — она разводится после четырех месяцев замужества.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Apple запустила трансляцию своей презентации за сутки до её начала
На официальном сайте Apple уже запущена прямая трансляция, но камеры пока показывают пустой зал Театра Стива.
Обновлено в 13:07