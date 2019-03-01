В летевший в Сочи самолет ударила молнияLenta.ru 08:22

23 марта около 6 часов утра молния попала в фюзеляж самолета, летевшего из Казани в Сочи, при заходе на посадку в аэропорту Адлер.

с чего всё началось

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта, посадка прошла успешно, никто из пассажиров не пострадал. Отмечается, что инцидент произошел на удалении 35 километров от аэропорта, когда воздушное судно заходило на посадку.

В летевший в Сочи самолет ударила молния

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