В летевший в Сочи самолет «Победы» попала молнияВести.Ru 09:20

23 марта около 6 часов утра молния попала в фюзеляж самолета, летевшего из Казани в Сочи, при заходе на посадку в аэропорту Адлер.

с чего всё началось

Представитель авиакомпании "Победа" подтвердила РИА Новости попадание молнии в самолет. Лайнер с пассажирами летел в субботу из Казани в Сочи.

В летевший в Сочи самолет «Победы» попала молния

Происшествия Россиянин погиб при взрыве в Киеве Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.

Происшествия В Польше автомобиль влетел в группу пешеходов В Польше автомобиль BMW влетел в группу пешеходов. Об этом 24 марта сообщило издание Wp.pl.

Политика Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором "Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.

Экономика Экс-владельцы «36,6» сделали ставку на дорогие аптеки Экс-владельцы "36, 6" сделали ставку на дорогие аптеки Премиальная аптечная сеть A. V. E Luxury в три раза увеличила число точек, следует из данных ее официального сайта.

Общество ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии Экспертно-аналитический центр Института экологии НИУ ВШЭ провел исследование (есть в распоряжении "Ъ") для "формирования целостной картины восприятия населением РФ проблем экологии и загрязнения окружающей среды" к заседанию президиума Госсовета (пройдет в апреле).

Политика Патрушев: спецслужбы за год предотвратили 19 терактов Силовики предотвратили в России 19 терактов в 2018 году. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Происшествия Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.

Общество Умер старший сын Николая Цуканова В Калининграде скончался старший сын бывшего губернатора региона, а теперь полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Авто Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».

Здоровье Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.

Общество В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.

Хоккей Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".

Политика МИД Израиля: Трамп подпишет документ о признании Голанских высот По словам Каца, президент США Дональд Трамп в скором времени подпишет документ, согласно которому Америка признает Голанские высоты территорией Израиля.

Политика Песков рассказал о процессе подготовки Путина к публичным мероприятиям Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в ходе подготовки к выступлениям Путин получает новую информацию о ситуации как в стране, так и за рубежом.

Происшествия В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.

Интернет Пользователи Telegram теперь могут полностью удалить свою переписку В популярном мессенджере появилась новая функция, позволяющая пользователям удалить сообщения и у себя, и у своего собеседника, даже если прошло много времени.

Происшествия В Сан-Франциско в результате стрельбы погиб один человек В американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате уличной стрельбы.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Политика Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и Евросоюза в центре Белграда Сторонники Сербской радикальной партии сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда, отметив таким образом 20-летие бомбардировок в Югославии.

Гаджеты Apple запустила трансляцию презентации за сутки до её начала Apple начала трансляцию презентации на официальном сайте за сутки до её начала, заметили пользователи "Твиттера".