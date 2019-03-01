Происшествия
В летевший в Сочи самолет «Победы» попала молнияВести.Ru 09:20
Представитель авиакомпании "Победа" подтвердила РИА Новости попадание молнии в самолет. Лайнер с пассажирами летел в субботу из Казани в Сочи.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
23 марта около 6 часов утра молния попала в фюзеляж самолета, летевшего из Казани в Сочи, при заходе на посадку в аэропорту Адлер.РЕН ТВ04:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Польше автомобиль влетел в группу пешеходов
В Польше автомобиль BMW влетел в группу пешеходов. Об этом 24 марта сообщило издание Wp.pl.
Обновлено в 17:38
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.
Обновлено в 18:05
Экономика
Экс-владельцы «36,6» сделали ставку на дорогие аптеки
Экс-владельцы "36, 6" сделали ставку на дорогие аптеки Премиальная аптечная сеть A. V. E Luxury в три раза увеличила число точек, следует из данных ее официального сайта.
Обновлено в 17:52
Общество
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии Экспертно-аналитический центр Института экологии НИУ ВШЭ провел исследование (есть в распоряжении "Ъ") для "формирования целостной картины восприятия населением РФ проблем экологии и загрязнения окружающей среды" к заседанию президиума Госсовета (пройдет в апреле).
Обновлено в 17:52
Политика
Патрушев: спецслужбы за год предотвратили 19 терактов
Силовики предотвратили в России 19 терактов в 2018 году. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Обновлено в 18:13
Общество
ФАС России не видит табачной рекламы в логотипе табачного бренда на кассах ритейлеров
Хотя вместо наименования товара используется логотип IQOS – бренда табачной корпорации «Phillip Morris International».
Обновлено в 09:51
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Теннис
Miami Open. Дарья Касаткина взяла у Винус Уильямс лишь четыре гейма
В четвёртом раунде соревнований Miami Open Уильямс сыграет с румынкой Симоной Халеп.
Обновлено в 17:38
Общество
Умер старший сын Николая Цуканова
В Калининграде скончался старший сын бывшего губернатора региона, а теперь полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено в 14:10
Авто
Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина
По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Футбол
Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020
Обновлено в 12:12
Здоровье
Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания
Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04
Технологии
Илон Маск обновит браузер для Tesla
Обновлено в 10:56
Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ
Обновлено в 15:29
Политика
МИД Израиля: Трамп подпишет документ о признании Голанских высот
По словам Каца, президент США Дональд Трамп в скором времени подпишет документ, согласно которому Америка признает Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 15:14
Политика
Песков рассказал о процессе подготовки Путина к публичным мероприятиям
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в ходе подготовки к выступлениям Путин получает новую информацию о ситуации как в стране, так и за рубежом.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро
В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Интернет
Пользователи Telegram теперь могут полностью удалить свою переписку
В популярном мессенджере появилась новая функция, позволяющая пользователям удалить сообщения и у себя, и у своего собеседника, даже если прошло много времени.
Обновлено в 17:55
Происшествия
В Сан-Франциско в результате стрельбы погиб один человек
В американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате уличной стрельбы.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Политика
Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и Евросоюза в центре Белграда
Сторонники Сербской радикальной партии сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда, отметив таким образом 20-летие бомбардировок в Югославии.
Обновлено в 12:44
Гаджеты
Apple запустила трансляцию презентации за сутки до её начала
Apple начала трансляцию презентации на официальном сайте за сутки до её начала, заметили пользователи "Твиттера".
Обновлено в 12:31
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено в 10:26