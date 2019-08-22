Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочкуРБК вчера в 17:03

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Девочку искали круглосуточно, в итоге она отозвалась на голос.
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Найденную в лесу на третьи сутки девочку санитарным бортом перевезли в Нижний Новгород

Интерфакс03:10

Волонтёры нашли пятилетнюю девочку, пропавшую в лесу под Нижним Новгородом

Life.ruвчера в 16:01

«Играла сегодня утром в куклы»: врачи оценивают состояние Зарины, как близкое к удовлетворительному

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В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

РИА Новостивчера в 19:21

Найденную в лесу девочку доставят в Нижний Новгород бортом санавиации

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
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Вышел новый роман Виктора Пелевина

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Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
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Обновлено вчера в 17:27
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро

По сообщению RT, после первый минуты торгов курс доллара упал на 20 копеек – до 66,37 руб, а курс евро на 27 копеек – до 73,60 руб. Эксперты отмечают, что такой старт в пользу российской валюты связан со снижением объема запасов нефти США.
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Армия и оружие

В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

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Политика

Над Донецком подняли российский флаг

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Происшествия

В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата

Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
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Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену

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Культура

Игорь Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте

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«Зенит» получил штраф за драку болельщиков с ОМОНом

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В украинском МИДе готовятся к встрече Зеленского и Трампа в Польше

Украинская дипломатия изо всех сил пытается раздуть интригу вокруг предстоящих встреч президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, даже если эти встречи носят мимолетный характер.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Ядерный «Буревестник» подчинится российской «Мертвой руке»

Обновлено 20 августа в 17:09
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Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчёрча

Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случаев продажи на территории страны «манифеста» Брентона Тарранта, который устроил бойню в мечетях города Крайстчёрч.
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Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
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«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов

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Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
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Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
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«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму

"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
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Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задолжал по налогам 434 тысячи рублей, передает РИА "Новости".
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Общество

Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей

Как россияне видят свое влияние на власть Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК).
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Общество

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В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Он написал обращение главе Минфина Антону Силуанову, сообщает RT.
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Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
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