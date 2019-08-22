Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочкуРоссийская газета вчера в 17:05

В Нижегородской области нашли потерявшуюся 18 августа пятилетнюю девочку - ее обнаружили в лесу вечером в среду, она сильно истощена и уже доставлена в больницу.
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Кадры спасения пропавшего в лесу Новгородской области ребёнка

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Найденную в нижегородском лесу девочку переведут на лечение в другую больницу

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Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой

ТАССвчера в 15:59

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

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В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

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«Ребёнок находится в тяжёлом состоянии»: найденную в лесу Зарину Авгонову доставят в Нижний Новгород

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Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
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Единственный представитель Южной Америки команда Infamous в матче за место в восьмёрке сильнейших чемпионата мира по Dota 2 The International выиграла у североамериканской Newbee со счётом 2:1. Это лучшее достижение не только перуанской, но и всей южноамериканской доты.
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Из-за тумана в Новосибирске задержаны десятки рейсов

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Олимпиакос — Краснодар 4:0

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Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года

Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
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МПК подтвердил участие России в Паралимпиаде-2020

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс подтвердил, что Россия будет представлена на Паралимпиаде-2020.
Обновлено в 02:10
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
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Западные эксперты оценили новый российский беспилотник

Иностранные специалисты дали оценку новому российскому ударному беспилотнику «Альтиус-У», совершивший во вторник первый полет.
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Армия и оружие

РФ и Китай соберут Совет Безопасности ООН из-за ракет США

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Правительство РФ закупит 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей.
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При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы

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Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
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Общество

Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве

Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
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Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
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По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
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Общество

Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников

Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).
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Происшествия

В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Политика

Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски

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Двое американских военных погибли в Афганистане

Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
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Фонте вернулся в «Брагу» перед матчем со «Спартаком»

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«Магнит» планирует открыть сеть алкомаркетов

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В свежем интервью Digital Trends директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) пообещал, что уже в следующем году в США будет выпущен куда более доступный Nokia 5G, который будет стоить примерно вдвое меньше существующих 5G-смартфонов.
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

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Центробанк получил права блокировать сайты мошенников без суда

Блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций Центробанк сможет без суда уже осенью.
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