Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочкуРБК 17:03

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
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