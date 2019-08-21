Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочкуРИА Новости 19:21
Нашли в буреломе Пятилетнюю девочку, пропавшую в лесу в Нижегородской области более трех суток назад, нашли в буреломе примерно в двух километрах от деревни живой и очень голодной, рассказал РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.
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«Ребёнок находится в тяжёлом состоянии»: найденную в лесу Зарину Авгонову доставят в Нижний Новгород
Нижний Новгород on-line19:28
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Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
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Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
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Политика
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В понедельник, 19 августа, президент России Владимир Путин встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в его летней резиденции форте Брегансон.
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Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
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Руни заработал прямую красную карточку в матче MLS
Единственный гол был забит уже на 6-й минуте — отличился Анхель Ромеро. Руни заработал удаление уже на 24-й минуте.
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В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
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Предприимчивый житель Саратова начал продавать "ту самую кукурузу" с поля, где совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний".
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Иркутян приглашают пройти анонимное тестирование на ВИЧ
Сдать анонимный тест на ВИЧ приглашают иркутян и гостей города.
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