Нашли в буреломе Пятилетнюю девочку, пропавшую в лесу в Нижегородской области более трех суток назад, нашли в буреломе примерно в двух километрах от деревни живой и очень голодной, рассказал РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Экономика Промсвязьбанк изъял из отчетности данные о премиях и запасе золота Промсвязьбанк (ПСБ) удалил с сайта отчетность по МСФО за первые шесть месяцев 2019 года, опубликованную 20 августа, а затем вернул ее с изъятиями информации.

Общество Умер академик РАН Сергей Федотов Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.

Политика Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8 Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.

Политика В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу 17 июля контактная группа на заседании в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе, вступившее в силу 21 июля Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.

Происшествия В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation.

Экономика Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.

Армия и оружие Названы сроки появления гиперзвукового оружия в США Получение гиперзвукового оружия в США — вопрос пары лет, заявил американский министр обороны Марк Эспер, передаёт Fox News.

Политика Суд над россиянином Никулиным в США начнется в марте 2020 года Процесс над российским гражданином Евгением Никулиным, который обвиняется в США в киберпреступлениях, назначен на март 2020 года, говорится в распоряжении суда.

Наука Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.

Энергетика Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти» Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.

Армия и оружие Двое американских военных погибли в Афганистане Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4» По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.

Происшествия При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

Происшествия Появились жертвы пожара в жилом доме в Саратове В МЧС рассказали о жертвах пожара в жилом доме в Саратове.

Происшествия Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.

Политика Фото: Макрон посвятил встрече с Путиным пост на русском языке В понедельник, 19 августа, президент России Владимир Путин встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в его летней резиденции форте Брегансон.

Политика Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.

Футбол Руни заработал прямую красную карточку в матче MLS Единственный гол был забит уже на 6-й минуте — отличился Анхель Ромеро. Руни заработал удаление уже на 24-й минуте.

Происшествия Сахалинская таможня нашла на борту газовоза из Кореи «арсенал ниндзя» Сахалинская таможня возбудила административное дело после обнаружения арсенала самодельного холодного оружия на борту иностранного газовоза, сообщила пресс-служба ведомства.

Наука Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39% В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Общество Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми» В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Происшествия Саратовец начал продавать кукурузу с места посадки А321 Предприимчивый житель Саратова начал продавать "ту самую кукурузу" с поля, где совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний".