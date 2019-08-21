Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочкуРИА Новости 19:21

Нашли в буреломе Пятилетнюю девочку, пропавшую в лесу в Нижегородской области более трех суток назад, нашли в буреломе примерно в двух километрах от деревни живой и очень голодной, рассказал РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.
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