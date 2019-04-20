Общество

В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния БыковаИзвестия 08:01

Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор. «Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова», — написала она в своем Facebook.
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Светлана Большакова
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова. Суббота, 20 апреля.
— Светлана Большакова, бельгийский легкоатлетРБК 08:10

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Положительная динамика: Появились свежие новости о состоянии Дмитрия Быкова

МедиаКорСеть08:59

Основатель лектория «Прямая речь» сообщила об улучшении состояния Быкова

РБК08:10

В состоянии здоровья Дмитрия Быкова наблюдаются положительные изменения — Муратов

Новая газета06:30

Врачи сообщили о положительной динамике в состоянии писателя Быкова

Ведомости08:05

Основатель лектория «Прямая речь» рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

РИА Новости07:35

Дмитрию Быкову стало лучше

Lenta.ru08:08

В состоянии Дмитрия Быкова отмечают положительную динамику

Петербургский дневник18 апреля в 05:01
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Происшествия

Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами

Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

Обновлено в 06:50
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

В первом квартале этого года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta.
Обновлено в 04:40
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено вчера в 11:53
Футбол

«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Обновлено в 09:01
Происшествия

СМИ сообщили об установлении очага возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 08:30
Хоккей

Семь игроков ЦСКА вызваны в сборную России по хоккею

После завершения сезона КХЛ в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Словакии вызваны семь игроков победителя ЦСКА, а также один игрок финалиста "Авангарда" Илья Михеев.
Обновлено в 05:49
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Здоровье

В России отмечают Национальный день донора

Сегодня, 20 апреля, в России отмечают Национальный день донора.
Обновлено в 01:05
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Космос

Астероид размером с дом приблизился к Земле

Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено вчера в 10:21
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни

Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Политика

В Сети появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко

В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Технологии

Искусственный интеллект «играет» метал в прямом эфире

Бостонские программисты Си Джей Карр (CJ Carr) и Зак Зуковски (Zack Zukowski) запустили прямой эфир, в котором искусственный интеллект (ИИ) сочиняет на ходу музыку в стиле death metal.
Обновлено в 06:16
Общество

На следующей неделе в Москве потеплеет до плюс 25

Обновлено в 07:09
Общество

Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщил Forbes

Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

Обновлено в 00:42
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».
Обновлено в 09:02
Политика

Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

В Подмосковье 123 тысячи человек остались без света

«Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек)»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго России.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Забайкалье потушили все природные пожары

Пожары во всех 14 населенных пунктах Забайкальского края полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 01:20
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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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