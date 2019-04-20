В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния БыковаИзвестия 08:01

Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор. «Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова», — написала она в своем Facebook.

В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова

Происшествия Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.

Происшествия В Париже началась акция «желтых жилетов» Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Авто Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России В первом квартале этого года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta.

Хоккей Семь игроков ЦСКА вызваны в сборную России по хоккею После завершения сезона КХЛ в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Словакии вызваны семь игроков победителя ЦСКА, а также один игрок финалиста "Авангарда" Илья Михеев.

Политика Россия ответила Украине запретом экспорта нефти Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.

Здоровье В России отмечают Национальный день донора Сегодня, 20 апреля, в России отмечают Национальный день донора.

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.

Музыка Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».

Космос Астероид размером с дом приблизился к Земле Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.

Единоборства Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.

Экономика С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.

Политика В Сети появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.

Происшествия Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.

Транспорт В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Политика Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.

Технологии Искусственный интеллект «играет» метал в прямом эфире Бостонские программисты Си Джей Карр (CJ Carr) и Зак Зуковски (Zack Zukowski) запустили прямой эфир, в котором искусственный интеллект (ИИ) сочиняет на ходу музыку в стиле death metal.

Происшествия В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.

Политика Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец» Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».

Политика Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».

Происшествия В Подмосковье 123 тысячи человек остались без света «Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек)»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго России.