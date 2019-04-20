Общество
В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния БыковаИзвестия 08:01
Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор. «Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова», — написала она в своем Facebook.
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Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова. Суббота, 20 апреля.
— Светлана Большакова, бельгийский легкоатлетРБК 08:10
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