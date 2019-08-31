Происшествия
ВедомостиВ квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском. Об этом сообщил в Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и написала «Новая газета».
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с чего всё началось
В квартиру Егора Жукова пришли с обыском. Адвокатов и родителей нет, дома несовершеннолетний ребенок и бабушка
На квартиру, где проживает студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, фигурант «дела 212», пришли с обыском силовики. В этот момент там были только несовершеннолетний младший брат и бабушка.Новая газета06:38
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«Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги
В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
Футбол
«Зенит» официально объявил о переходе Осорио
Защитник португальского "Порту" Йордан Осорио перейдет в петербургский "Зенит". Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.
Газета.Ru 13:25
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru вчера в 04:14
Общество
Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку
В правительстве отметили, что неблагоприятным уровнем воды в реке для Комсомольска-на-Амуре считается 450 сантиметров, опасным — 650.
РИА Новости 12:15
Политика
США призвали Россию пресечь эскалацию на границе Южной Осетии и Грузии
США призывают Россию задействовать все каналы для предотвращения дальнейшей эскалации на границе Южной Осетии и Грузии.
ТАСС вчера в 11:32
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
РИА Новости 08:12
Происшествия
В Подмосковье вертолет упал в реку
Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 13:28
Общество
Финал конкурса «Лидеры энергетики» стартовал в Челябинске
Газета.Ru вчера в 06:32
Происшествия
Французский гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке «Формулы-2»
Французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер скончался на 23-м году жизни в результате аварии во время гонки девятого этапа серии "Формула-2" в Бельгии.
ТАСС 12:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном
«Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.
RuNews24.ru 08:36
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Футбол
«Ахмат» вырвал ничью в матче против «Тамбова»
Евро-футбол.ру 13:53
Единоборства
Чжан Вейли нокаутировала Джессику Андраде и стала чемпионкой UFC
Шоу в Китае возглавила местная Чжан Вейли, а её соперницей стала чемпионка в минимальном весе Джессика Андраде.
Чемпионат 13:15
Общество
Самая мощная за последнее время магнитная буря накроет Землю
Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитная буря в 6 баллов уровня G2 накроет Землю 1 сентября и станет самой мощной за последнее время.
Челнинские известия 29 августа в 03:14
Шоу-бизнес
Андрей Малахов записал ролик-пародию на Киркорова
Российский телеведущий Андрей Малахов записал пародию на скандал, который устроил Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна».
Культуромания 10:26
Гаджеты
Apple бесплатно заменит экраны в часах Watch Series 2 и Series 3
Компания уже объявила какие часы попадают под бесплатную замену экранов. Их список достаточно большой и указан в таблице.
Astera 06:45
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Космос
Робот «Федор» пожаловался на космонавта на МКС
«Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ», — написал робот в твиттере.
Рамблер 11:22
Шоу-бизнес
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
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В Индии интересуются поставками газа с «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3»
Компании из Индии планируют нарастить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России.
Российская газета 04:19
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Агуэро оформил дубль
В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:0. Хозяева открыли счет в матче уже на 2-й минуте.
LiveSport.ru 11:55
Космос
Надёжность российских спутников возрастёт
3DNews 08:26
Спорт
Арндт выиграл 8-й этап «Вуэльты»
Немец Никиас Арндт из Team Sunweb победил на 8-м этапе «Вуэльты».
Спорт-Экспресс 11:26
Авто
Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире
В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15