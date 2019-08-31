На квартиру, где проживает студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, фигурант «дела 212», пришли с обыском силовики. В этот момент там были только несовершеннолетний младший брат и бабушка.

с чего всё началось

Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском. Об этом сообщил в Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и написала «Новая газета».

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

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