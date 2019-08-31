Происшествия

ВедомостиВедомостиВ квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском. Об этом сообщил в Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и написала «Новая газета».
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с чего всё началось

В квартиру Егора Жукова пришли с обыском. Адвокатов и родителей нет, дома несовершеннолетний ребенок и бабушка

На квартиру, где проживает студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, фигурант «дела 212», пришли с обыском силовики. В этот момент там были только несовершеннолетний младший брат и бабушка.
Новая газета06:38

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Следователи изъяли у Егора Жукова флешки с предвыборной агитацией и лягушку

Коммерсантъ13:46

В квартиру Егора Жукова пришли с обыском. Адвокатов и родителей нет, дома несовершеннолетний ребенок и бабушка

Новая газета06:38

В квартире Егора Жукова завершился обыск. Следовали изъяли флешки и фигурку лягушки

Дождь11:20

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости06:07

В квартире Егора Жукова изъяли керамическую лягушку

Московский Комсомолец11:31

Дома у обвиняемого по «московскому делу» студента ВШЭ Егора Жукова начался обыск

Медиазона05:46

Обыск в квартире фигуранта московского дела Егора Жукова закончился

Эхо Москвы12:30
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При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали

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Происшествия

Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне

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Газета.Ru вчера в 04:14
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Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку

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РИА Новости 12:15
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США призвали Россию пресечь эскалацию на границе Южной Осетии и Грузии

США призывают Россию задействовать все каналы для предотвращения дальнейшей эскалации на границе Южной Осетии и Грузии.
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Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
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Происшествия

В Подмосковье вертолет упал в реку

Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 13:28
Общество

Финал конкурса «Лидеры энергетики» стартовал в Челябинске

Газета.Ru вчера в 06:32
Происшествия

Французский гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке «Формулы-2»

Французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер скончался на 23-м году жизни в результате аварии во время гонки девятого этапа серии "Формула-2" в Бельгии.
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Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном

«Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.
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Теннис

Медведев показал средний палец зрителям на US Open

Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
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Футбол

«Ахмат» вырвал ничью в матче против «Тамбова»

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Чжан Вейли нокаутировала Джессику Андраде и стала чемпионкой UFC

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Чемпионат 13:15
Общество

Самая мощная за последнее время магнитная буря накроет Землю

Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитная буря в 6 баллов уровня G2 накроет Землю 1 сентября и станет самой мощной за последнее время.
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Компания уже объявила какие часы попадают под бесплатную замену экранов. Их список достаточно большой и указан в таблице.
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Космос

Робот «Федор» пожаловался на космонавта на МКС

«Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ», — написал робот в твиттере.
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Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
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Человек упал под поезд на серой ветке московского метро

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В Индии интересуются поставками газа с «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3»

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В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:0. Хозяева открыли счет в матче уже на 2-й минуте.
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

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Надёжность российских спутников возрастёт

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Арндт выиграл 8-й этап «Вуэльты»

Немец Никиас Арндт из Team Sunweb победил на 8-м этапе «Вуэльты».
Спорт-Экспресс 11:26
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Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире

В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
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