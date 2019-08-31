Происшествия
ВедомостиВ квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском. Об этом сообщил в Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и написала «Новая газета».
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с чего всё началось
В квартиру Егора Жукова пришли с обыском. Адвокатов и родителей нет, дома несовершеннолетний ребенок и бабушка
На квартиру, где проживает студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, фигурант «дела 212», пришли с обыском силовики. В этот момент там были только несовершеннолетний младший брат и бабушка.Новая газета06:38
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Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Общество
Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах
Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
РИА Новости 03:25
Армия и оружие
25 лет назад пьяный президент Ельцин дирижировал оркестром в Берлине
Перебрав со спиртным, президент России дирижировал оркестром берлинской полиции, пытался петь "Калинку-малинку", потолкался с собственным охранником и едва не попал под автобус.
Газета.Ru 06:50
Автоспорт
Льюис Хэмилтон разбил машину в третьей тренировке в Спа
Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью часть свободных заездов Гран При Бельгии.
Autosport.com.ru 06:44
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Общество
Соболь пришла на шествие против политических репрессий
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве.
Ведомости 07:32
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Футбол
Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»
Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.
Известия вчера в 08:39
Баскетбол
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019
Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.
Российская газета 06:49
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов
В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК вчера в 05:52
Футбол
«Зенит» арендовал защитника «Минска» Прищепу
Белорусский клуб «Минск» посредством своей пресс-службы сообщил о переходе 18-летнего защитника Дмитрия Прищепы в «Зенит» на правах аренды.
Metaratings 04:41
Политика
Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню
RT на русском 07:28
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек
Коммерсантъ 02:49
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Политика
Снявшийся с выборов Бортко назвал себя «политическим трупом»
Депутат Госдумы от КПРФ, режиссер Владимир Бортко, подавший в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора города, заявил о завершении своей политический карьеры и назвал себя «политическим трупом».
Известия 06:48
Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Культура
Умер петербургский художник Сергей Ковальский
30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.
Культуромания 00:53
Общество
В Одессе начался марш равенства ЛГБТ
Рамблер 04:50
Хоккей
Омский «Авангард» в новом сезоне не стал мощнее. Объясняем почему
Выход в финал Кубка Гагарина для омского «Авангарда», перед началом сезона вдруг лишившегося домашней арены, стал сам по себе большим достижением.
Город55.ру вчера в 02:56
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости вчера в 07:26
Космос
Робота Федора на МКС показали на видео
Телеканал «Россия 24» опубликовал видео с Международной космической станции (МКС), где сейчас находится антропоморфный робот Skybot F-850, ранее называвшийся Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research).
Lenta.ru вчера в 20:02