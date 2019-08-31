Происшествия

ВедомостиВедомостиВ квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском. Об этом сообщил в Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и написала «Новая газета».
Читать в источнике
Комментировать57
с чего всё началось

В квартиру Егора Жукова пришли с обыском. Адвокатов и родителей нет, дома несовершеннолетний ребенок и бабушка

На квартиру, где проживает студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, фигурант «дела 212», пришли с обыском силовики. В этот момент там были только несовершеннолетний младший брат и бабушка.
Новая газета06:38

Подробнее о событии

В квартире фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова проходит обыск

Коммерсантъ06:31

На квартиру обвиняемого по так называемому «московскому делу» пришли сегодня с обыском

Эхо Москвы07:00

В квартиру Егора Жукова пришли с обыском. Адвокатов и родителей нет, дома несовершеннолетний ребенок и бабушка

Новая газета06:38

В квартиру к Егору Жукову пришли с обыском

Московский Комсомолец06:01

Дома у обвиняемого по «московскому делу» студента ВШЭ Егора Жукова начался обыск

Медиазона05:46

«Убирайте телефон, а то отберу!» Появилось видео обысков в квартире Егора Жукова

Дождь07:27

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости06:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Политика

Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Общество

Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах

Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
РИА Новости 03:25
Армия и оружие

25 лет назад пьяный президент Ельцин дирижировал оркестром в Берлине

Перебрав со спиртным, президент России дирижировал оркестром берлинской полиции, пытался петь "Калинку-малинку", потолкался с собственным охранником и едва не попал под автобус.
Газета.Ru 06:50
Автоспорт

Льюис Хэмилтон разбил машину в третьей тренировке в Спа

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью часть свободных заездов Гран При Бельгии.
Autosport.com.ru 06:44
Происшествия

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Общество

Соболь пришла на шествие против политических репрессий

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве.
Ведомости 07:32
Политика

В Донецке открыли памятник Захарченко

Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Футбол

Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»

Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
Политика

Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.
Известия вчера в 08:39
Баскетбол

Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019

Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.
Российская газета 06:49
Транспорт

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов

В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Политика

ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой

Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК вчера в 05:52
Происшествия

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Газета.Ru 06:12
Футбол

«Зенит» арендовал защитника «Минска» Прищепу

Белорусский клуб «Минск» посредством своей пресс-службы сообщил о переходе 18-летнего защитника Дмитрия Прищепы в «Зенит» на правах аренды.
Metaratings 04:41
Политика

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

RT на русском 07:28
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Происшествия

При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек

Коммерсантъ 02:49
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Происшествия

Убийца Роберта Кеннеди получил ножевые ранения в тюрьме

Интерфакс 05:36
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Политика

Снявшийся с выборов Бортко назвал себя «политическим трупом»

Депутат Госдумы от КПРФ, режиссер Владимир Бортко, подавший в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора города, заявил о завершении своей политический карьеры и назвал себя «политическим трупом».
Известия 06:48
Политика

Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Культура

Умер петербургский художник Сергей Ковальский

30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.
Культуромания 00:53
Общество

В Одессе начался марш равенства ЛГБТ

Рамблер 04:50
Транспорт

Московские сотрудники ДПС на мотоциклах переоденутся в новую форму

РИА Новости 06:59
Хоккей

Омский «Авангард» в новом сезоне не стал мощнее. Объясняем почему

Выход в финал Кубка Гагарина для омского «Авангарда», перед началом сезона вдруг лишившегося домашней арены, стал сам по себе большим достижением.
Город55.ру вчера в 02:56
Общество

Американка взяла на борт самолета пони ради моральной поддержки

РИА Новости 04:49
Политика

В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости вчера в 07:26
Происшествия

Британец получил штраф за перевозку автомобиля на крыше своей машины

Газета.Ru 07:41
Космос

Робота Федора на МКС показали на видео

Телеканал «Россия 24» опубликовал видео с Международной космической станции (МКС), где сейчас находится антропоморфный робот Skybot F-850, ранее называвшийся Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research).
Lenta.ru вчера в 20:02
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное